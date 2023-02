Con qué maquillaje se retocó Rihanna durante el medio tiempo del Super Bowl LVII

Rihanna y Fenty Beaty (Especial)

Una de las cosas que dio mucho de qué hablar fue la presentación de Rihanna durante el medio tiempo del Super Bowl LVII. Además de mostrar una hermosa panza de embarazada y su talento musical, dejó claro que también es una gran empresaria al promocionar su marca de belleza Fenty Beauty.

Tras siete años lejos de los escenarios, Rihanna se lució en el evento deportivo con una gran presentación usando un look rojo con prendas de Loewe, Alaïa y tenis de Maison Margiela MM6 x Salomon Cross Low.

Como era de esperar, todo su maquillaje era de Fenty Beauty; sin embargo, usó en particular un producto que llamó la atención y del que todos empezaron a hablar, ya que como lo mostró la cantante, solo son necesarios algunos segundos para hacer un retoque profesional.

El maquillaje que se colocó rápidamente en un descanso, previo a reiniciar su recital, fue el polvo Invisimatte Blotting Powder y que solo requiere unos breves golpecitos para dejar el rostro bien maquillado, con apariencia de “filtro”, sin importar la actividad que se esté realizando.

Rihanna cantó, anuncio su segundo embarazo y se maquilló con Fenty Beauty. Todo en un mismo #halftimeshow Ídolapic.twitter.com/ftTiaQ9O9U — Weplash⚡️ (@weplash) February 13, 2023

El polvo traslucido ayuda a controlar el brillo, dando un acabado mate natural, además de ayudar a que los poros sean menos visibles y prolongar la duración del maquillaje. Este puede comprarse en algunas tiendas de belleza localizadas en plazas comerciales o desde el sitio web de Fenty Beauty por más de 600 pesos más el costo de envío.

Al haber aprovechado unos segundos de su presentación del medio tiempo, algunos aseguraron que RiRi tiene un sofisticado método para hacer marketing. En su maquillaje añadió un poco de delineador, sombras brillantes y lipstick en un tono rojizo.

“No necesito hombres en mi espectáculo de medio tiempo y voy a promocionar Fenty Beauty, les guste o no”; “Rihanna en pleno show del superbowl haciendo publicidad a su maquillaje Fenty, es una reina literal en todos los aspectos”, dijeron algunos internautas sobre la estrategia comercial de la cantante.

Además de la aparición sorpresa del polvo mate para todas las tonalidades de piel, Fenty Beauty lanzó una colección dedicada al Super Bowl LVII, que incluye una esponja aplicadora en forma de balón de fútbol americano, sumado a blushes, gloss, base de maquillaje, entre otros productos con tonalidades nude.

; A Savage X Fenty clothing and beauty collection by Rihanna display at the NFL Shop at the Super Bowl LVII Experience (Kirby Lee-USA TODAY Sports)

Rihana espera su segundo hijo

Algo que también fue sumamente comentado luego de la presentación del medio tiempo fue el embarazo de RiRi.

El show inició con ella bajando desde lo alto, con ropa que la cubría por completo y movimientos que eran poco comunes en sus rutinas de baile; sin embargo, poco después todo quedo claro, pues al descubrirse dejó ver su pancita, misma que ella señaló un par de ocasiones.

Al dejar en claro que estaba esperando a su segundo hijo, todos los internautas perdieron la cabeza y no pudieron dejar de hablar de la buena noticia que hasta este momento se había mantenido con discreción.

Algunas de las canciones que Rihanna entonó en el medio tiempo del partido entre Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs fueron: Bitch Better Have My Money, Work, Run This Town, Dimonds, Where Have You Been, Only Girl (In the World), We Found Love, Wild Thoughts, Pour it up, Money on my mind y All of the lights.

Debido al amplio repertorio de canciones, algunos bromearon con que fue un concierto con un partido de fútbol americano al inicio y final. Lo más usual es que los artistas invitados al medio tiempo canten un par de canciones, retirándose pronto del escenario para que el juego pueda continuar.