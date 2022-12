Shakira negó tener un romance con su instructor de surf: “No tengo ninguna pareja”

La cantante colombiana Shakira desmintió los rumores acerca de una supuesta relación sentimental con su instructor de surf Gorka Ezkurdia, y pidió que se dejen de lado esas “especulaciones”, ya que en este momento no tiene “ninguna pareja” y está totalmente centrada en el bienestar de sus hijos.

“Por respeto a mis niños y al momento vulnerable que atraviesan, solicito a los medios de comunicación que paren las especulaciones. No tengo ninguna pareja y ninguna ilusión más que la de dedicarme enteramente a mis hijos y su bienestar”, afirmó en declaraciones a EFE y otros medios.

La artista de Barranquilla dio portazo de esta manera a los recientes rumores publicados en algunos medios de comunicación sobre una hipotética relación sentimental con su instructor de surf.

Un paparazzi los encontró en la playa y las fotos se viralizaron rápidamente.

De hecho, fuentes del entorno de la cantante han dejado claro que Shakira únicamente tiene un vínculo profesional con el deportista, que además también dio clases anteriormente a sus dos hijos e incluso, en su momento, al ex futbolista español Gerard Piqué.

El desmentido de estas especulaciones llega dos días después de que Shakira y Piqué firmaran ante un juzgado de la ciudad española de Barcelona el acuerdo que permitirá que la cantante pueda establecerse con los hijos de ambos, Milan y Sasha, en Miami.

Todo apunta a que será después de las fechas navideñas cuando la colombiana comience una nueva vida en Miami, donde tiene una casa. Un punto de inflexión en su vida después de doce años junto al ex futbolista. La ex pareja se conoció en 2010 en Madrid. Poco después sus caminos volvieron a encontrarse en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica.

Fue el paparazzi Jordi Martín el que compartió imágenes de la cantante y Gorka Ezkurdia muy cómplices en las playas de Cantabria. En el encuentro también estaban los hijos de la cantante, a quienes también les enseña este deporte.

La revista SEMANA publicó fotos de ellos en la playa. De acuerdo a las capturas, ambos se mostraron muy cerca e incluso se lo ve al surfista cerrándole el traje de neopreno. La aritsta y sus hijos ya tienen una estrecha relación con el profesor de surf. Incluso el mismo Piqué tomó clases con él.

“El jueves me llegó la información de que Shakira iba a hacer un viaje con sus hijos. A ella le gusta mucho practicar surf y me dijeron que era una escapada muy hermética. Cuando llegue a Cantabria, mi sorpresa fue que me encontré a este instructor de surf en la casa con Shakira”, comentó Martín.

“Es cierto que no he captado un beso, así que no podemos hablar de noviazgo, pero estuve dos días detrás de ellos y sí puedo decir que en todo momento él estuvo muy atento con ella, cariñoso, y ella dedicándole miradas (...) Yo creo que es una amistad muy bonita que se ha forjado entre ellos y que el tiempo dirá”, concluyó el el periodista.

Gorka Ezkurdia, el sufista relacionado sentimentalmente con Shakira (IG / gorkagurdi)

La intérprete de “Monotonía” fue relacionada con este joven vasco, profesor de surf y también fotógrafo. De acuerdo a la prensa española, tiene 25 años, 20 menos que Shakira y nació en Oiartzun, localidad cercana a San Sebastián.

“Fuera del mar, también vive en casa de Shakira”, indicó el medio estadounidense Univisión TV.

El pasado mes de junio, la artista confirmó que se separaba después de un tiempo de incesantes rumores y especulaciones. Lo hizo a través de una breve comunicado: “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, rezaba el comunicado.

Los últimos meses han sido complicados para la artista en los que ha acusado una gran exposición mediática. Un momento delicado a nivel personal que se ha unido a los problemas de salud de su padre, William Mebarak, de 91 años, quien ha estado hospitalizado en distintas ocasiones.

En su cuenta de Instagram, el surfista tiene fotos de Shakira entrenando, por lo que se sabe que se conocen desde hace algún tiempo.

La foto que Gorka Ezkurdia compartió de la cantante en su perfil de Instagram (IG / gorkagurdi)

En tanto, Shakira es también noticia por sus problemas con la Hacienda española y su juicio por fraude fiscal. La Fiscalía presentó sus conclusiones sobre el proceso y solicita para ella una pena de ocho años y dos meses por defraudar al Estado 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014, al evitar el pago del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio.

El Ministerio Público solicita el pago de una multa de 23,7 millones. Descartada la posibilidad de un pacto, en septiembre la jueza decidió que sí que habrá juicio. Falta fijar la fecha. Cuando se haga, Shakira deberá volver de Miami para sentarse en el banquillo.

Gerard Piqué en Barcelona acompañado de su novia, Clara Chía Martí. El ex de Shakira estableció un acuerdo con la madre de sus hijos por la custodia. Al parecer, Sasha y Milán se trasladarán a Miami con su madre para fines de 2022 (The Grosby Group)

En el proceso de divorcio y la custodia de los hijos de la ex pareja existe una cláusula que le impediría a Piqué abandonar Barcelona e irse a vivir a Miami. Además, manifiesta que por petición de la barranquillera, él tendrá que cumplir con los 10 días que se le ajustaron para cumplir con la visita a sus dos hijos.

La prensa española además aseguró que Pigué comenzó su romance con Clara Chía en 2019, año en el que Shakira, por sus compromisos laborales, no habría podido acompañarlo a la Copa Davis, cuando el futbolista era uno de los principales promotores.

