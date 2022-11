Acuerdo de divorcio: la astronómica cifra que deberá pagarle Kanye West a Kim Kardashian por la manutención de sus hijos. (REUTERS)

El rapero Kanye West deberá pagarle a Kim Kardashian 200.000 dólares mensuales en concepto de manutención para los hijos, luego de que ambos alcanzaran un acuerdo de divorcio, según lo informó la cadena CNN.

Kardashian y West -que desde el año pasado se hace llamar Ye- compartirán la custodia de sus cuatro hijos.

En febrero de 2021, Kardashian solicitó formalmente el divorcio al rapero tras más de 6 años de matrimonio en los que se convirtieron en una de las parejas más mediáticas del siglo.

Antes de anunciar su divorcio, los tabloides estadounidenses como People, Page Six y Entertainment Tonight llevaban meses informando de la crisis matrimonial, que se vio agravada cuando el rapero presentó una controvertida y surrealista campaña para las elecciones presidenciales de 2020 en EEUU.

Después de que Adidas rompiera su contrato multimillonario con Kanye West debido a sus dichos antisemitas, ex trabajadores del músico afirmaron que compartía de manera rutinaria imágenes explícitas de su ex Kim Kardashian y videos pornográficos con sus empleados como una “táctica de intimidación”. (EFE)

Tras ese anuncio, que se materializó en varias candidaturas locales y estatales sin ninguna posibilidad, el rapero protagonizó una serie de comportamientos erráticos e impredecibles que minaron la confianza de Kim Kardashian ante el futuro de la relación.

La estrella habló por primera vez de estos problemas en una entrevista televisada en la que pidió comprensión hacia West, quien sufre un trastorno de bipolaridad.

El matrimonio había asistido a varias sesiones de terapia antes de iniciar los procedimientos para el divorcio.

Kardashian, que se casó con West en 2014, ha triunfado en la televisión con el reality “Keeping Up with the Kardashians”, y es una de las celebridades más populares en las redes sociales (tiene unos 200 millones de seguidores en Instagram).

Por su parte, West está considerado como uno de los raperos más importantes de la historia gracias a discos como “My Beautiful Dark Twisted Fantasy” (2010) o “Yeezus” (2013).

Después de que Adidas rompiera su contrato multimillonario con Kanye West debido a sus dichos antisemitas, ex trabajadores del músico afirmaron que compartía de manera rutinaria imágenes explícitas de su ex Kim Kardashian y videos pornográficos con sus empleados como una “táctica de intimidación”, reveló en un artículo de la revista Rolling Stone.

Según la nota, un joven afirmó que West le mostró una imagen íntima de la madre de sus cuatro hijos durante una entrevista de trabajo en 2018.

“Mi esposa me acaba de enviar esto”, supuestamente le dijo el rapero mientras le mostraba una foto “personal” de Kardashian que tenía en su teléfono.

Otro ex empleado supuestamente recordó a West, de 43 años, mostrando un video explícito de Kardashian, quien solicitó el divorcio del rapero en 2021, al equipo creativo de Yeezy ese mismo año.

El polémico video de Kanye West mostrando un video explícito de Kim Kardashian

Una tercera fuente confirmó las acusaciones a la publicación. Afirmó que West “no tenía miedo de mostrar imágenes explícitas o hablar sobre situaciones que deberían mantenerse en privado”.

West tiene cuatro hijos, North, Saint, Chicago y Psalm, con Kardashian, con quien se casó en 2014.

Estos incidentes también se detallaron en una carta abierta titulada “La verdad sobre Yeezy: un llamado a la acción para el liderazgo de Adidas”, que obtuvo Rolling Stone.

(Con información de EFE)

