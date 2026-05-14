Petro se desligó de críticas de Fico Gutiérrez, que lo señaló de dejar “tiradas” a Medellín y a Antioquia: “Que me expliquen”

Federico Gutiérrez aseguró que el Gobierno Petro debe responder por compromisos de financiación adquiridos con Medellín y Antioquia - crédito Colprensa y Presidencia

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, acusó al Gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, de dejar “tiradas” a la ciudad y al departamento de Antioquia. Su afirmación se centró en la disminución de recursos destinados por la administración a importantes proyectos ejecutados en la capital y en el departamento.

El mandatario local se refirió específicamente al retraso que hay en los aportes de la Nación para la construcción del Metro de la 80 de Medellín. Según indicó, la administración ya tuvo que haber desembolsado $497.000 millones de las vigencias futuras de 2025, pero hace apenas unos meses solo entregó $80.000 millones, lo que quiere decir que debe más de $410.000 millones.

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“El Gobierno nacional debería es cumplirle a Medellín, cumplirle a Antioquia, porque desde Medellín estamos al día en todos los recursos que hemos puesto para el Metro de la 80, que vamos bien en el cronograma de avances de obra, que vamos en 41% de avance de acuerdo a cronogramas y que necesitamos esos recursos, que son por vigencia futura, que no es si Petro quiere o no quiere, es que son por ley”, señaló Federico Gutiérrez ante los medios de comunicación.

Federico Gutiérrez aseguró que el Gobierno está retrasado en los pagos para la financiación del Metro de Medellín de la 80 - crédito Alcaldía de Medellín

Este tipo de dificultades en materia de financiación se han presentado en otros proyectos como el Túnel del Toyo; el mandatario local aseguró la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia se encargaron de garantizar la destinación de los recursos para la obra, sin contar con la ayuda del Gobierno.

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Por otro lado, advirtió que la administración Petro también redujo la financiación para los temas relacionados con la niñez. Además, informó que la alcaldía sacará adelante la Vía al Mar con recursos propios, sin la colaboración de la Nación. “El Gobierno nos dejó tirados”, aseveró.

“A mí no me extraña. ¿Qué me va a extrañar con el odio que nos tiene Petro a nosotros en lo personal, con el odio que le tiene a Medellín, con el odio que le tiene a Antioquia? Vamos a ver cómo cumplen. Lo que yo sí le digo a los funcionarios del Gobierno nacional es que más que la instrucción que les dé Petro, es que se cuiden, porque es que ellos sí tienen que cumplir la ley”, dijo.

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Federico Gutiérrez aseguró que el Gobierno Petro redujo la financiación para temas de la niñez - crédito Luisa González/Reuters

Gustavo Petro respondió a Federico Gutiérrez

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre las afirmaciones que hizo el alcalde de Medellín, rechazando el hecho de que señale al Gobierno de no tener en cuenta a la ciudad ni al departamento de Antioquia y de no aportar financieramente al sostenimiento de los proyectos.

Mencionó como ejemplo la iniciativa de crear una facultad de Medicina y Ciencias de la Vida en la Universidad de Antioquia, que se ubique en la subregión de Urabá. Según el delegado del Ministerio de Educación ante el Consejo Superior Universitario, Juan Carlos Bolívar Sandoval, la Gobernación de Antioquia estaría bloqueando el proyecto, pese a que este contaría con la financiación de la administración Petro.

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“Que me expliquen por qué el gobernador de Antioquia (Andrés Julián Rendón) bloquea la universidad pública en Urabá”, cuestionó el jefe de Estado.

El presidente Gustavo Petro defendió la gestión del Gobierno en favor de Medellín y Antioquia - crédito @petrogustavo/X

De igual manera, informó que el Gobierno entregó casi medio billón de pesos para fortalecer la educación pública en Antioquia, con el objetivo de que se convierta en un punto clave de producción de medicinas. Además, recordó que su administración impulsó la Reforma Agraria, que tiene un amplio impacto en el departamento, la cual tiene como fin mejorar la calidad de vida de los campesinos. “Que me digan si es dejar tirada a Antioquia”, señaló.

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En todo caso, aseguró que la destinación de recursos depende del dinero que tenga disponible la administración. El Gobierno ha tratado de aumentar el recaudo a través de leyes de financiamiento y emergencias económicas que se han caído en el Congreso de la República y en otros escenarios.

“Los compromisos del gobierno se cumplen de acuerdo a la capacidad financiera que tengamos que ha sido continuamente saboteada por los amigos del alcalde”, aseveró.

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