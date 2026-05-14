Colombia

Casos de violencia sexual lideran las atenciones de protección infantil del Icbf en 2026

El caso de una joven en Ibagué volvió a poner bajo la lupa las fallas en la protección infantil, mientras miles de niños y adolescentes siguen ingresando a procesos de atención por distintos tipos de violencia en el país

Guardar
Google icon
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
El caso de una joven encadenada y abusada en Ibagué reabre el debate nacional sobre la violencia infantil en Colombia - crédito Icbf

Las cifras sobre violencia contra menores en Colombia volvieron a quedar bajo la lupa tras conocerse el caso de una joven en Ibagué que, durante años, habría permanecido encadenada, sometida a abusos y obligada a interrumpir un embarazo. El caso, que generó indignación nacional, terminó por reabrir un debate incómodo sobre las fallas en la protección infantil y la capacidad de reacción de las autoridades frente a situaciones extremas de violencia dentro de los hogares.

Mientras avanzan las investigaciones, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) confirmó que la víctima permanece bajo protección estatal desde octubre de 2025. Según la entidad, actualmente recibe atención psicológica especializada, acompañamiento integral y seguimiento permanente por parte de equipos interdisciplinarios.

PUBLICIDAD

Las autoridades recordaron que no se debe ignorar cualquier señal en los menores que pueda generar alerta en madres y padres - crédito Camila Díaz / Colprensa
Colombia registra 3.773 menores bajo medidas de protección por violencia sexual entre enero y marzo de 2026, según cifras oficiales del Icbf - crédito Camila Díaz / Colprensa

El episodio también puso sobre la mesa una realidad que preocupa desde hace años, miles de niños, niñas y adolescentes siguen ingresando a procesos de protección por distintos tipos de violencia. En muchos casos, las agresiones ocurren precisamente en los espacios donde deberían sentirse seguros. De acuerdo con cifras entregadas por el Icbf, entre enero y marzo de 2026 ingresaron 3.773 menores bajo medidas de protección por violencia sexual. Ese motivo se convirtió en la principal causa de atención relevante dentro de la entidad durante el primer trimestre del año.

Los números reflejan una presión constante sobre el sistema de protección infantil. A los casos por violencia sexual se suman 3.738 ingresos relacionados con omisión o negligencia y otros 1.816 por ausencia temporal o definitiva de padres o cuidadores responsables. Detrás de cada cifra hay historias atravesadas por abandono, vulnerabilidad y fallas institucionales que muchas veces se detectan demasiado tarde. El panorama evidencia las dificultades que todavía enfrenta el país para fortalecer mecanismos de prevención, identificación temprana y atención integral frente a las violencias contra menores.

PUBLICIDAD

Uno de los puntos más sensibles es que buena parte de estos hechos ocurre dentro de entornos familiares. Las agresiones no siempre vienen de desconocidos ni suceden fuera de casa. Por el contrario, suelen desarrollarse en silencio, durante años, en contextos donde niños y adolescentes quedan completamente aislados o sin redes de apoyo. En medio de la discusión nacional que provocó el caso de la joven de Ibagué, la directora del Icbf, Astrid Cáceres, insistió en la necesidad de retomar la reforma al Código de Infancia relacionada con responsabilidad penal adolescente, iniciativa que fue archivada durante la legislatura pasada.

Astrid Cáceres
La directora del Icbf, Astrid Cáceres, aboga por retomar la reforma al Código de Infancia enfocada en responsabilidad penal adolescente y justicia restaurativa - crédito Icbf

Según explicó la funcionaria, el proyecto buscaba fortalecer mecanismos enfocados en justicia terapéutica y restaurativa para adolescentes en conflicto con la ley. La intención, aseguró, era avanzar hacia modelos que prioricen procesos de acompañamiento y rehabilitación, en lugar de respuestas únicamente punitivas.

La discusión aparece en un momento especialmente complejo para las instituciones encargadas de atender a menores en riesgo. Además de los desafíos relacionados con violencia y protección, el Icbf enfrenta ajustes internos derivados de cambios en algunos de sus programas sociales y territoriales, mientras avanza en la reorganización de equipos, coberturas y estrategias de atención en varias regiones del país.

El paso de 17.000 madres comunitarias a subsidios pensionales obliga al Icbf a reorganizar la cobertura y operación de programas infantiles en Colombia - crédito Fernando Vergara/AP
El paso de 17.000 madres comunitarias a subsidios pensionales obliga al Icbf a reorganizar la cobertura y operación de programas infantiles en Colombia - crédito Fernando Vergara/AP

Astrid Cáceres señaló que actualmente la entidad trabaja en modelos de inclusión dirigidos a niños con discapacidad mediante centros de apoyo especializados y equipos itinerantes que se desplazan a distintas regiones del país. Según detalló, cerca de 4.800 menores reciben atención bajo este esquema.

Al mismo tiempo, la funcionaria explicó que unas 17.000 madres comunitarias pasaron recientemente al subsidio de sustitución pensional. Aunque la medida representa un avance para quienes dedicaron años al cuidado infantil comunitario, también ha obligado a reorganizar coberturas en diferentes territorios, revisar procesos administrativos y redistribuir parte de la operación institucional, especialmente en municipios con alta demanda de atención integral.

Temas Relacionados

Violencia sexual menoresICBFMenores en ColombiaAstrid CáceresColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Junior vs. Once Caldas EN VIVO, Liga BetPlay I-2026 playoffs: minuto a minuto online en el estadio Romelio Martínez

El ganador de la llave se enfrentará en la siguiente fase a Independiente Santa Fe que eliminó a América de Cali tras derrotarlo 5-1 en el marcador global

Junior vs. Once Caldas EN VIVO, Liga BetPlay I-2026 playoffs: minuto a minuto online en el estadio Romelio Martínez

James Rodríguez se unirá a la concentración de la selección de Colombia después de su partido con Minnesota United

El equipo de la MLS confirmó que después del enfrentamiento ante Colorado Rapids, el ’10′ de la Tricolor se podrá incorporar al equipo de Néstor Lorenzo

James Rodríguez se unirá a la concentración de la selección de Colombia después de su partido con Minnesota United

Mariana Zapata causó revuelo en ‘La casa de los famosos’ tras revelar la identidad del futbolista de la selección Colombia con el que salió

Al inicio de la temporada, la creadora de contenido relató que tuvo una relación con un miembro de la Tricolor que todavía estaba casado, generando especulaciones sobre la identidad del futbolista

Mariana Zapata causó revuelo en ‘La casa de los famosos’ tras revelar la identidad del futbolista de la selección Colombia con el que salió

A María José Pizarro le recordaron la polémica de las “muñecas de la mafia” de Petro tras enfrentarse a De la Espriella: “¿Doble moral?"

La senadora reprochó al candidato de la extrema derecha por sus actitudes hacia las mujeres periodistas, pero en redes sociales le refrescaron la memoria por su silencio frente a los mismos actos violentos que protagonizó el presidente

A María José Pizarro le recordaron la polémica de las “muñecas de la mafia” de Petro tras enfrentarse a De la Espriella: “¿Doble moral?"

Medellín abrió convocatoria para más de 1.300 créditos y becas universitarias: las inscripciones ya están disponibles

Los postulantes encontrarán información sobre requisitos y condiciones en la plataforma oficial, con asesoría presencial disponible en puntos itinerantes distribuidos en diferentes zonas urbanas y rurales hasta el 3 de junio

Medellín abrió convocatoria para más de 1.300 créditos y becas universitarias: las inscripciones ya están disponibles
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Hijo de exalcalde asesinado y desaparecido por paramilitares en Sucre le dijo a Westcol que “Álvaro Uribe le mintió de frente”

Hijo de exalcalde asesinado y desaparecido por paramilitares en Sucre le dijo a Westcol que “Álvaro Uribe le mintió de frente”

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, se revelaron los grupos armados ilegales que se disputan el poder en esta zona de Antioquia

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, Jesús Abad Colorado cuestionó a Gustavo Petro por su reacción: “Ofende la memoria”

Liberaron a Sebastián Contreras tras 26 días en manos del ELN: la Asociación Madres del Catatumbo confirmó el regreso del menor

Bombardeo contra el ELN en Catatumbo habría dejado varios guerrilleros muertos

ENTRETENIMIENTO

“Nunca te he dicho que te amo”: la confesión de un estudiante durante una actividad académica desata controversia

“Nunca te he dicho que te amo”: la confesión de un estudiante durante una actividad académica desata controversia

Mariana Zapata causó revuelo en ‘La casa de los famosos’ tras revelar la identidad del futbolista de la selección Colombia con el que salió

Premios Nuestra Tierra 2026: hora y dónde ver la alfombra roja y la ceremonia de premiación

Carolina Soto reveló cuáles son los regalos más valiosos que ha recibido tras su cumpleaños número 41

Nicky Jam prendió la fiesta en Transmilenio antes de su show en el estadio El Campín

Deportes

Junior vs. Once Caldas EN VIVO, Liga BetPlay I-2026 playoffs: minuto a minuto online en el estadio Romelio Martínez

Junior vs. Once Caldas EN VIVO, Liga BetPlay I-2026 playoffs: minuto a minuto online en el estadio Romelio Martínez

James Rodríguez se unirá a la concentración de la selección de Colombia después de su partido con Minnesota United

Deportes Tolima clasificó a la semifinal del fútbol colombiano y eliminó a Pasto: esto fue todo lo que pasó en el partido

Giro de Italia 2026 etapa 6: hora, dónde verla y posibilidades de victoria para los ciclistas colombianos

Cambio sorpresivo para el amistoso de la selección Colombia ante Costa Rica en El Campín: ¿qué pasó?