“Batman: el caballero de la noche asciende” cumple 10 años: cómo hacer una tercera parte y no morir en el intento

La tercera parte de la trilogía dirigida por Christopher Nolan obtuvo mas de mil millones de dólares en taquilla. (Warner Bros.)

Junto a Spider-Man, Batman es uno de esos superhéroes de los que el público parece no aburrirse nunca. En los últimos 30 años al menos seis actores le han dado vida al Caballero de la noche, el más reciente fue Robert Pattinson en The Batman de Matt Reeves y que se puede disfrutar a través de HBO Max.

No obstante, uno de los más recordados y queridos es el creado por Christian Bale en la trilogía dirigida por Christopher Nolan, cuya tercera parte, Batman: el caballero de la noche asciende (The Dark Knight Rises), acaba de cumplir diez años de haberse estrenado.

Christian Bale es uno de los seis actores que en los últimos 30 años se ha metido en el traje del murciélago enmascarado. (Warner Bros.)

Si bien la primera parte de esta saga, Batman Begins, tuvo una buena aceptación (84% de aprobación de los especialistas), fue la segunda entrega, The Dark Knight la que llevó al personaje a la estratosfera de la popularidad, en gran parte a la historia, pero sin duda también a la tragedia que envolvió a la película, luego de que Heath Ledger muriera seis meses antes de que el largometraje estrenara.

Pocas son las películas que logran complacer a la audiencia promedio, a los fans y al crítica por igual, y The Dark Knight lo consiguió (94% de aprobación), razón por la que hacer una tercera parte que concluyera la trilogía parecía una misión imposible de realizar y pese a ello Nolan tomó la arriesgada tarea y en 2012 estrenó The Dark Knight Rises, la cual obtuvo una respuesta mixta entre quienes la amaron y quienes creyeron que era inferior a la segunda entrega.

El villano de esta tercera entrega fue Bane, interpretado por Tom Hardy. (Warner Bros.)

Pero antes de meterse de nuevo en Ciudad Gótica, Nolan se tomó su tiempo, hizo Inception, película que tuvo grandes resultados en taquilla y fue amada por la Academia, quien la nominó a ocho premios Oscar de los que ganó cuatro y obtuvo 826 millones de dólares a nivel mundial.

Superar a un villano como Joker, interpretado por Heath Ledger, es algo que difícilmente se conseguirá, por ello Nolan optó por traer a Tom Hardy para meterlo en la piel de Bane, quien aunque a simple vista es el villano, para aquellos que son fans del film, saben que solo es una pieza más en un juego de poder más elaborado.

"The Dark Knight Rises" tuvo la misión de estar al nivel de su antecesora "The Dark Knight", que hasta ahora es el largometraje mejor reseñado de los tres. (Warner Bros.)

Nolan y su hermano Jonathan escribieron un guion con Bane como el villano principal, tomando como rehén a Ciudad Gótica con la creación de una bomba gigantesca. Hardy fue elegido para interpretar al malvado y corpulento enmascarado y Gatúbela, interpretada por Anne Hathaway, fue más una aliada que una villana.

The Dark Knight Rises puso fin a una era y, de forma indirecta, marcó el comienzo de otra: Warner Bros. y DC Films se estaban preparando para lanzar un universo de superhéroes compartido en los años siguientes, comenzando con Man of Steel de 2013.

Para esta película Gatubela (Anne Hathaway) fue más una aliada de Batman que una villana. (Warner Bros.)

La idea era alcanzar a Marvel en el juego del universo cinematográfico, sin embargo, en un momento en que DC buscaba comenzar algo nuevo, su mayor éxito estaba llegando a su fin.

Si bien The Dark Knight Rises no supero a The Dark Knight, los fans y la crítica quedaron medianamente satisfechos y con ganas de más Bruce Wayne a cargo de Nolan, pero incluso antes de comenzar a filmar la tercera parte, el director británico se mostraba reacio a continuar esta historia en una cuarta parte, incluso en algún momento dudó en hacer la tercera.

Christopher Nolan se negó a hacer cuarta entrega, e incluso dudaba sobre qué tan buena idea era hacer una tercera. (Warner Bros.)

“¿Hay alguna historia que me mantenga involucrado emocionalmente durante el par de años que tomará hacer otra? Esa es la pregunta principal. En un nivel más superficial, tengo que preguntarme: ¿cuántas terceras partes de películas son buenas? ¿Qué franquicia puede nombrar que lo cumplan? Al mismo tiempo, al asumir la segunda, tuvimos el desafío de tratar de hacer una gran segunda película, y tampoco ha habido demasiadas. Si la historia está ahí, todo es posible”, comentó en 2010 Nolan.

The Dark Knight Rises, que actualmente se puede ver por HBO Max, llegó a las salas de cine un 16 de julio de 2012, fecha que marcó el cierre de la trilogía de Christopher Nolan, que para muchos representa al mejor Batman en la pantalla grande.

