Hijo de Karla Luna desmintió las acusaciones de Américo Garza: “Tiene mucha imaginación”

Américo Garza aseguró que Karla Luna se relacionó con un importante narcotraficante, pero el hijo de la actriz, Rubén, negó que sus acusaciones fueran ciertas (Fotos:Instagram/@karlalunatv/@kpaninimx/ @americo_garza)

Luego de que Américo Garza aseguró que Karla Luna le fue infiel con un narcotraficante, el primogénito de la fallecida comediante, Rubén Luna, defendió a su mamá y desmintió las acusaciones que Garza hizo contra ella.

El pasado agosto Karla Panini y América Garza compartieron un video a través del cual destaparon supuestos secretos de Karla Luna causando una gran indignación en el público, pues Américo acusó a su exesposa de haberle sido infiel, de provocar que su relación se volviera tóxica y de relacionarse con importantes capos.

“Yo nunca quise salir a aclarar que yo nunca quise estar con Karla porque me engañó. Tú sabes cuántas veces me engañó y con quién me engañó, y con quiénes… Sabes de algunos, sabes del narcotraficante con el que me engañó… No era cualquier narcotraficante, era un líder de un cártel”, dijo Garza.

Américo acusó a su exesposa de haberlo engañado y haber sido Karla Panini quien lo apoyó durante todo ese tiempo (Foto: Instagram/@kpaninimx)

Por ello es que Rubén Luna negó estas acusaciones ante la cámara de Ventaneando este 2 de septiembre. El hijo de la Lavandera morena aseguró que su expadrastro “tiene mucha imaginación” y con ello ha estado mintiendo acerca de la vida de su madre.

“Es totalmente falso, tienen mucha imaginación y son muy buenos para mentir, la verdad eso me suena hasta patético de su parte y te lo digo: es totalmente falso. Y si tienen pruebas, volvemos a lo mismo, no se tratar de venir frente a una cámara y hablar y hablar y hablar, que muestren las pruebas”

Agregó que Luna nunca tuvo relación alguna con narcotraficantes e hizo hincapié en que Garza y Panini estarían mintiendo en todas sus acusaciones.

Acerca de las declaraciones que hizo Américo acerca de que el comportamiento de Karla Luna provocó que su matrimonio fuera “tóxico”, el joven señaló que él acompañó a su madre mientras Garza y Panini quisieron hacerle creer que tenía conductas nocivas para su relación, como el hecho de que supuestamente era demasiado celosa o que estaba acomplejada, esto habría sido para ocultar su amorío.

“Para mí esa etapa fue muy triste, honestamente. Fue difícil porque yo veía los cambios de humor de mi mamá porque siempre le estuvieron mintiendo, a ella la querían hacer creer que estaba mal, siempre quisieron hacerla creer que tenía problemas de celos, que estaba acomplejada, pues que tenía este tipo de trastornos y mi mamá nunca los tuvo (...) yo la vi llorar, yo la vi sufrir y son cosas que ellos ya ni siquiera vieron”

Rubén cerró el tema diciendo que su madre habría visto cómo se trataban Américo y Panini, los confrontaba y les pedía explicaciones, pero ellos intentaban ocultarle su relación y la hacían pensar que estaba exagerando.

Rubén también negó que Américo Garza y Karla Panini visitaran a Luna sus últimos días de vida, pues no la habrían visto mientras estuvo en el hospital (Foto: CUARTOSCURO)

Por otra parte, Karla Panini también fue captada por Ventaneando cuando llevó a sus hijastras a la convivencia que tuvieron con su tía, Érika Luna, y aseguró que no se arrepiente de llamar “parásitos” y “vividores” a los hijos de Luna porque para ella eso son.

“Para mí eso son y lo siento, no me arrepiento de lo que he dicho, al contrario, quienes los conocen bien somos nosotros, está en ellos cambiar, pero hasta ahí porque a la gente le gusta la conmiseración y victimismo y pues bueno, que sigan así”, dijo ante las cámaras.

También negó que en su casa no les permitan a las hijas menos de Luna hablar de su mamá, pues dijo que incluso la llaman “mamá del cielo”.

“Siempre recuerdan a su mamá bien, las niñas hablan de su mamá, las niñas aman a su mamá, las niñas saben que tienen a su mamá y le dicen ‘mamá del cielo’. Todo está perfectamente bien en nuestra casa, lo demás son puros dimes y diretes y escándalos que se hacen para lucrar”, expresó la comediante.

