Hermana de Karla Luna acusó a Karla Panini y Américo Garza de no permitir que conviviera con sus sobrinas

Érika Luna acusó a Karla Panini y Américo Garza de no dejarla ver a las hijas menores de su hermana, Karla Luna (Fotos: Instagram @kikalunam//@kpaninimx)

Luego de que el pasado miércoles Karla Panni y Rubén, hijo mayor de Karla Luna, se pelearan a través de redes sociales debido a que la familia de la Lavandera Morena no ha visto a las hijas menores de la actriz, Érika, la hermana de Luna pidió ayuda ya que, supuestamente, Panini no llevó a las menores a la convivencia que tendrían el jueves pasado.

Hace unos días Érika Luna, hermana de Karla Luna, debía tener una convivencia con las hijas que Karla y Américo Garza tuvieron durante su matrimonio; no obstante, Érika expuso en Ventaneando que Karla Panini y Américo Garza no lo habrían permitido, pues no asistieron a la cita.

“Venía con esa esperanza y muy feliz, pero lamentablemente no las trajeron. Estoy muy triste, sinceramente, traigo un nudo en la garganta”

Karla Luna tuvo dos hijas con Américo Garza durante su matrimonio: Sara y Nina (Foto: @karlalunatv)

Debido a esto, Érika pidió ayuda al gobernador de Nuevo León, pues dijo temer que Panini y Garza estén prohibiendo a las niñas tener contacto con la familia de Luna y porque, además, llevan más de cinco años luchando por ver a las hijas de Karla.

“Le pido por favor al gobernador, Samuel García, a su esposa Mariana, que por favor nos ayuden, que la familia Luna tenemos cinco años luchando por ver a nuestras niñas y no es posible que no nos puedan resolver”, expresó Érika.

La hermana de Karla Luna también aprovechó las cámaras para enviarle un mensaje a Panini y a su esposo, en éste los llamó egoístas por supuestamente no pensar en el bien de las menores y aportarlas de su familia materna.

“Ya basta Karla Panini y Américo, ya basta. Piensen en las niñas, no sean egoístas, también son hijas de Karla Luna y nosotros, como familia, merecemos convivir con ellas. Por favor, basta ya”

Érika mencionó que está preocupada por lo que las niñas puedan estar pasando con su papá y madrastra, pues en cada convivencia en línea que tuvieron, supuestamente, las menores lucían tristes y evitaban verla, algo que es extraño para ella dado que antes no se comportaban de esta forma.

“Se conectan durante, no sé, 15 minutos, yo les busco la mirada y no me dan la mirada, siempre está hacia el piso. Reflejan tristeza y reflejan, sobre todo, ese pánico de estar... no sé, tengo miedo de que estén amenazadas, el estar amenazadas por demostrar el amor (...) La primera convivencia que tuvieron, ellas con mis padres y sus hermanos, cuando recién esto inicio fue abrazos, besos, ‘los amamos’, ‘los extrañamos’ y de la noche a la mañana se acabó, eso no puede ser normal”, recordó Érika.

Luego de esto, Karla Panini compartió fotografías del momento en que supuestamente acompañó las hijas de Américo a la convivencia que tendría con Érika Luna, respondiendo a la hermana de Karla y a su hijo, Rubén. Además, acusó a la familia de Luna de no asistir al centro estatal de convivencia.

“Rubén; No digas mentiras. Las convivencias con uds están suspendidas por orden de un juez, y a petición de las niñas; no porque Américo o yo lo digamos. Aquí te dejo estas fotos como prueba de una convivencia que yo misma las llevé, a la cuál ustedes NO asistieron. Así que NO digas que nunca las hemos llevado o que no se cumple de este lado con lo que indica la ley”

El mensaje a Rubén surge debido a que él, dentro de una publicación de Panini en su cuenta de Instagram, acusó a la comediante y a su esposo de no dejarlos ver a las hija de Luna, esto pese a que una juez ordenó convivencias para la familia Luna.

