Américo Garza acusó a Karla Luna de presuntamente haberle sido infiel con el poderoso líder de un cártel del narcotráfico

El actual esposo de Karla Panini señaló que durante el tiempo que estuvo en una relación con Karla Luna la comediante le fue infiel con un narcotraficante

Los nombres de Karla Panini y Américo Garza se encuentran nuevamente en el ojo del huracán después de que, en su intento por defenderse de las acusaciones de la familia de Karla Luna, el exesposo de la comediante aseguró que en el tiempo que duró su relación sentimental la fallecida actriz le fue infiel en repetidas ocasiones, incluso, con un famoso capo narcotraficante.

Y es que desde hace un par de días, familiares de Karla Luna han arremetido en contra de la polémica pareja argumentando que no se les permite convivir con los hijos que en su momento la fallecida actriz tuvo con Américo Garza.

Al respecto, Karla Panini y Américo Garza publicaron un video de casi dos horas en el que destaparon algunos de los supuestos secretos existentes entre el trío amoroso que ha causado una gran polémica e indignación entre el público mexicano.

Américo Garza aseguró que Karla Luna le fue infiel en repetidas ocasiones (Fotos: IG: malinfluencersmx/ Instagram/@karlalunatv)

Entre las múltiples confesiones que reveló la pareja regiomontana, destacó la acusación que Américo Garza realizó sobre su exesposa Karla Luna, a quien señaló de haberle sido infiel en múltiples ocasiones.

En su versión de los hechos, el ahora esposo de Karla Panini detalló que en una de las presuntas infidelidades Karla Luna se relacionó sentimentalmente con un poderoso narcotraficante y que incluso lo intentaron secuestrar y matar por dicho suceso.

“Yo nunca quise salir a aclarar que yo nunca quise estar con Karla porque me engañó. Tú sabes cuántas veces me engañó y con quién me engañó, y con quiénes… Sabes de algunos, sabes del narcotraficante con el que me engañó… No era cualquier narcotraficante, era un líder de un cártel”, declaró Américo Garza.

Aunque no mencionó el nombre del supuesto narcotraficante con el que Karla Luna le fue infiel, Américo Garza se dijo sorprendido de que dicho suceso no fuera retomado en el libro Emma y las otras señora del narco de la periodista de investigación Anabel Hernández, mismo que causó gran revuelo al exponer los vínculos que diversas mujeres del mundo del espectáculo mantienen o mantuvieron con miembros del crimen organizado.

Américo Garza aseguró que ya no tenía relación alguna con Karla Luna cuando comenzó su romance con Karla Panini (Foto: Instagram/@kpaninimx)

Adicionalmente, Américo Garza expuso múltiples motivos por los cuales, desde su perspectiva, su relación con Karla Luna era mala y hasta tóxica; asimismo, la pareja aseguró que si dichos secretos no habían salido a la luz era precisamente para no afectar a la familia de la fallecida actriz.

No obstante, en el video que realizaron y publicaron como respuesta a las acusaciones de Rubén Luna, hermano de Karla, Américo Garza aseguró que su ahora excuñado sabía a la perfección que la comediante le fue infiel en múltiples ocasiones, motivo por el cual él ya no quería continuar con su matrimonio.

“Yo ya no estaba con ella, mi relación fue muy mala, ella ya tenía novios, conmigo, antes de mí, después de mí, sobre todo más cuando estaba conmigo”, aseguró frente a la cámara Américo Garza.

Con dichas declaraciones, el regiomontano aprovechó para aclarar que su romance con Karla Panini comenzó cuando él ya no tenía nada que ver sentimentalmente con la comediante que falleció hace casi cinco años.

Pedir perdón no está en los planes de Karla Panini

Karla Panini ha sido foco de múltiples insultos y odio por parte del público mexicano (Foto: @kpaninimx/Instagram)

Por su parte, durante su intervención en el polémico video, Karla Panini descartó la posibilidad de pedir perdón a la familia de Karla Luna ya que, de acuerdo con sus declaraciones, nada de lo que hizo fue con la finalidad de causarle algún daño a nadie.

“Voy a dejarte algo claro a ti Rubén y al público en general, lo he dicho en varias entrevistas; lo digo y lo sostengo: yo no te debo a ti, ni a tu familia, ni al público en general una disculpa, ni ningún perdón por mis acontecimientos, por mis acciones, yo no le debo ninguna disculpa ni ningún perdón a nadie”, puntualizó Panini.

Del mismo modo, aseguró que pese al odio que ha recibido en redes sociales por presuntamente “haberle bajado el marido” a su examiga cuando ella enfrentaba el cáncer, antes de fallecer ella y Karla Luna aclararon mal entendidos y quedaron en paz.

