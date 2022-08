Karla Panini llamó “mentiroso” al hijo de Karla Luna y mostró prubeas de convivencias fallidas con sus hermanas

(Foto: @kpaninimx, @rubenluna19)

El trío amoroso entre Karla Panini, Karla Luna y Américo Garza sigue dando de qué hablar pese a que el próximo 28 de septiembre se cumplirán cinco años del lamentable fallecimiento de la querida comediante que saltó a la fama con Las Lavanderas. Y es que recientemente familiares de quien también se desempeñó como presentadora de televisión arremetieron públicamente a la Comadre Güera por supuestamente obstaculizar su convivencia con las dos hijas menores que Luna y Garza procrearon cuando estaban casados.

Tras la discusión que hace unos días protagonizaron en redes sociales José Rubén -primogénito Karla Luna, respectivamente- con Karla Panini, todo parece indicar que el conflicto continuará, pues hace unas horas la oriunda de Monterrey, Nuevo León, recurrió a su cuenta de Instagram para mandarle un contundente mensaje a los familiares de quien fuera su amiga.

Cabe recordar que algunos internautas consideran enemiga a Panini porque "traicionó" a Luna al sostener una relación amorosa con quien fue su esposo. (Foto Instagram: @kpaninimx)

Para comenzar, llamó mentiroso a José Rubén después de que le reprochó la nula comunicación que tendría con sus hermanas menores, Sara y Nina, desde que murió su madre. Pero eso no fue todo, para demostrar que ella no fue la responsable en la presunta fractura entre los consanguíneos publicó dos fotografías donde apareció junto a las niñas esperando afuera del Centro Estatal de Convivencia.

Rubén, no digas mentiras. Las convivencias con ustedes están suspendidas por orden de un juez y a petición de las niñas, no porque Américo o yo lo digamos.

“Aquí te dejo estas fotos como prueba de una convivencia que yo misma las llevé, a la cuál ustedes NO asistieron. Así que NO digas que nunca las hemos llevado o que no se cumple de este lado con lo que indica la ley”, continuó.

Panini y Américo Garza se casaron pese a la controversia que desató su noviazgo y tras el fallecimiento de Luna se quedaron con la custodia de sus hijas. (Foto Instagram: @kpaninimx)

De acuerdo con Panini, los responsables de los encuentros fallidos entre los hermanos son los dos hijos mayores de Luna, quienes según su testimonio no se han presentado a las citas programadas y, tras lo ocurrido, habrían sido Sara y Nina quienes solicitaron suspender los encuentros hasta nuevo aviso.

La comediante no quiso entrar en más detalles, sin embargo, terminó su publicación asegurando que si Rubén quiere seguir arremetiendo contra ella públicamente, responderá. Además, explotó directamente contra Erika Luna -hermana de la fallecida conductora- al responsabilizarla de la postura que tienen los dos hijos mayores de su ex compañera sobre ella y su esposo, Américo Garza.

De nueva cuenta te invito a que tomes tú teléfono y dejes de hacerle caso a tú “brillante” tía y a tú hermana y sus ideas, para que hables con mi esposo y lleguen a acuerdos razonables y pensantes; si realmente es tú interés ver a las niñas, y no el de hacer una serie.

Karla Luna junto a Sara y Nina. (Foto: @karlalunatv)

Hasta el momento José Rubén y Erika Luna no se han pronunciado al respecto, pero se espera que en las próximas horas compartan su punto de vista a través de sus redes sociales. Mientras tanto, las dos hijas menores de Karla Luna continúan siendo el centro de una disputa entre sus hermanos y la nueva familia que tienen junto a su padre y Karla Panini.

¿Qué dijo Rubén sobre las convivencias con sus hermanas?

Fue en un post de Instagram donde el primogénito de Karla Luna arremetió contra Panini por sus escasos encuentros con sus hermanas y respondió a la frase que colocó en su post: “Han preferido seguir haciendo shows mediáticos, chismes y escándalos en redes sociales”.

“Si aquí dices esto, es seguro que mis hermanas viven creyendo la misma historia, eso que dices, ‘si no las vemos es por algo’ es verdad y ese algo no es la falta de ganas, no es el dictamen de la jueza, ni la ley, son ustedes que no llevan a mis hermanas a las convivencias que ya están dictadas”

