Kunno explotó contra Twenty One Pilots porque no quisieron cantar con él y lo bloquearon: “Ni quien quiera colaborar con esos raros”

(Foto: Gettyimages)

Pese a las promesas de que cambiaría su forma de ser para generar conciencia en sus fanáticos más jóvenes, el tiktoker regiomontano Kunno nuevamente está en el ojo mediático por una de sus acciones, sin embargo, en esta ocasión no fue un caso aislado, pues arrastró con él a la exitosa agrupación, Twenty One Pilots.

Fue por medio de Twitter donde el nombre del conocido tiktoker se convirtió en tendencia cuando supuestamente dijo ser un gran seguidor de la agrupación, por lo que accedió a darle la oportunidad a la banda de colaborar con él, como era de esperarse, y más por su grueso número de seguidores, la propuesta supuestamente llego a Twenty One Pilots, quienes sin ningún tipo de desplante insolente, solo se limitaron a bloquear al influencer.

Tras la acción de la banda creadora de éxitos como Heathens, Stressed Out, Level of Concern y más, el también polémico cantante regiomontano tácitamente reaccionó al asedio por medio de su cuenta de Twitter, poco después de unos minutos y tras ver los comentarios negativos hacía su persona decidió eliminar su publicación.

Que malos son los de Twenty One Pilotos 😅



Bloquearon a nuestra súper estrella y celebridad Kunno 🤣 pic.twitter.com/bI2hNf7g17 — Revista Cultura Pop (@RCulturaPop) September 1, 2022

“Yo soy fan #1 de ellos, literal solo les pedí una colaboración porque me inspiran como artista en la música y de la nada me bloquean de Twitter pero bueno, ni quien quiera colaborar con esos raros”, se puede leer en la supuesta publicación.

Luego de esta polémica Kunno no se ha pronunciado al respecto, aunque sí se mostró muy feliz cuando una de sus cantantes favoritas lo invitó a cantar junto a él en el escenario durante su presentación en México: “Piti me subió al escenario a cantar “Ella” con ella @pitizion”, colocó vía Twitter.

Como era de esperarse y más porque es bien sabido que el joven creador de contenido de 22 años es uno de los personajes menos aceptados en redes sociales, los comentarios en contra del también conocido como Guillermo Kunno no se hicieron esperar y varios de estos mismos aplaudieron la acción de la agrupación formada en 2009 por Tyler Joseph.

Kunno explotó contra Twenty One Pilots porque no quisieron cantar con él y lo bloquearon (Foto: Twitter/@L3Gnad)

“Kunno siendo bloqueado por twenty one pilots es la mejor noticia que he visto el día de hoy”, “Kunno reveló que le pidió una colaboración a Twenty One Pilots y ellos lo bloquearon de Twitter”. “Kunno quería hacer una colaboración con “Twenty One Pilots” y lo terminaron bloqueando”, son algunos comentarios recuperados.

Cabe recordar que a mediados de abril, Kunno compartió que con las cámaras del vespertino De Primera Mano, sobre la terapia a la que se decidió adentrar para cambiar la percepción que se tiene de él y para reducir las controversias de cara al futuro.

“Yo empecé a tomar terapia, desde que empecé a platicar con mi terapeuta, ella también veía los comentarios en mis redes sociales, empezamos a tomar este proceso de tomar todo como una crítica constructiva, porque siempre tenemos oportunidad para mejorar para evolucionar y con este proceso me tocó cambiar todo eso y mejorar a mi persona”, subrayó el influencer regiomontano.

Kunno en evento de Pandora foto: Instagram/@papikunno

“Fue a base de golpes, por supuesto que me tocó a base de tropezones y caídas, aprender y tener noción del mensaje que le ofrezco a mi público. Entonces, después de un gran proceso, me tocó ya darme cuenta de la influencia que tengo en muchos jóvenes, aparte de venir de una plataforma, como lo es TikTok, que está llena de niños menor de 15 años, por supuesto que a mí me toca tener esta conciencia de poder dejarles un mensaje”, comentó

SEGUIR LEYENDO: