Kunno se contagió de COVID-19 y no estará en los MTV Miaw

(Foto: Gettyimages)

Kunno explicó a través de sus historias de Instagram que por diversos problemas de salud, tuvo que hacerse pruebas COVID-19 de rutina, aunque dio negativo en las primeras dos, el pasado 6 de julio dio positivo.

El joven influencer habría sido el presentador de los premios MTV Miaw este 8 de julio, pero aseguró que no podría ingresar ni al evento ni a la tan esperada Pink Carpet por el protocolo de acceso.

“Aunque ya me estoy tomando mis medicinas, no habrá nada que me ayude más que descansar porque la salud es primero”, mencionó en sus historias temporales a sus casi 6 millones de seguidores.

Información en desarrollo*