Destrozan en redes sociales a Kunno por rechazar a una niña que quería fotografiarse con él: “Nada más una foto”

Kunno es muy controversial (Foto: Instagram @papikunno)

Pese a las promesas de que cambiaría su forma de ser para generar conciencia en sus fanáticos más jóvenes, el tiktoker regiomontano Kunno nuevamente está en el ojo mediático por un penoso desplante con una pequeña seguidora que solo buscaba retratarse con él.

Fue a través de la cuenta de Instagram de Chaminoc3, en donde se puso en evidencia al creador de contenido neoleonés: “Este fulano del Papi Kuno por millonésima vez despreciando a una fan. Para que vean a quien le dan su apoyo y sus vistas, likes, a gente mal agradecida, que se sube a un ladrillo y se marea”, se lee en la descripción del video.

En las imágenes se puede ver que Kunno estaba a lado de su camioneta despidiéndose de una joven. Sin embargo, tras la llegada de la niña y su madre, el creador de contendido rápidamente abordó su vehículo ignorando en repetidas ocasiones a la menor y a su progenitora.

Arremeten contra Kunno por grosero desplante contra una pequeña seguidora Foto: Facebook/@Chamonic

En el material audiovisual, se escucha una mujer que le pide una fotografía con su hija, pero el polémico influencer de inmediato se subió a su vehículo sin importar la petición de la madre de una de sus fans: “Kunno una foto con la niña”, se escucha a lo lejo

Ante el rechazo a su madre, ahora es la menor que se acerca y pide nuevamente una foto en repetidas ocasiones: “Nada más una foto, Kunno, Kunno”, decía la pequeña.

Dicho video rápidamente se posicionó en la tendencia de las redes sociales donde nuevamente Kunno fue blanco de críticas por su actitud arrogante en contra de una menor que solo buscaba un recuerdo con el tiktoker.

Kunno en evento de Pandora foto: Instagram/@papikunno

“Eso pasa por hacer famoso a cualquier personaje ridículo ya por qué tienen un poquito de seguidores se sienten la última coca del desierto”. “Síganlo para que le den más fama pobre niña”. “Sigan haciendo famosos a personajes como este”, son algunas reacciones recuperadas de la caja de comentarios de la publicación.

Esta actitud contrasta con las últimas declaraciones de Kunno, y es que a mediados de abril el joven creador de contenido de 22 años tuvo la oportunidad de hablar con las cámaras del vespertino De Primera Mano, sobre la terapia a la que se decidió inmiscuir para cambiar la percepción que se tiene de él y para reducir las controversias de cara al futuro.

“Yo empecé a tomar terapia, desde que empecé a platicar con mi terapeuta, ella también veía los comentarios en mis redes sociales, empezamos a tomar este proceso de tomar todo como una crítica constructiva, porque siempre tenemos oportunidad para mejorar para evolucionar y con este proceso me tocó cambiar todo eso y mejorar a mi persona”, subrayó el influencer regiomontano.

Kunno ha tenido que tomar terapia por las críticas en redes sociales

Y, en esa ocasión explicó que no quiere ser recordado por sus más jóvenes seguidores como una figura arrogante y con un discurso sórdido, por lo que gran parte de esta terapia lo ha hecho para mandar un mejor mensaje a sus jóvenes seguidores.

“Fue a base de golpes, por supuesto que me tocó a base de tropezones y caídas, aprender y tener noción del mensaje que le ofrezco a mi público. Entonces, después de un gran proceso, me tocó ya darme cuenta de la influencia que tengo en muchos jóvenes, aparte de venir de una plataforma, como lo es TikTok, que está llena de niños menor de 15 años, por supuesto que a mí me toca tener esta conciencia de poder dejarles un mensaje”, comentó el creador de contenido que cuenta con poco más de 23 millones de seguidores en TikTok.

