Tunden a Kunno por presumir que lo bautizaron en las mismas aguas que Juan Bautista a Jesús: “Lo toma como juego”

Kunno fue criticado por bautizarse en el Jordán

Kunno es uno de los influencers mexicanos más polémicos, debido a que ha sido tachado en múltiples ocasiones por los usuarios de redes sociales como prepotente. No obstante, desde fechas recientes, el joven ha intentado redimir su imagen y en esta ocasión, aunque quiso mostrar que actualmente está más comprometido con la religión, fue duramente criticado por los internautas.

Todo sucedió en TikTok, pues desde su cuenta oficial, Kunno mostró que formó parte de un ritual religioso en el histórico Río Jordán en Israel.

“Así fue como me bautizaron en las mismas aguas en donde bautizó Juan Bautista a Jesús”, colocó el influencer en la descripción del video.

En el breve clip que alcanzó más de 4 millones de vistas, se puede observar a Kunno con un camisón mientras entra al agua.

Así, entre frases como “Ay, creo que me va a costar más trabajo” y algunos gritos, el joven fue sumergido por el ministro religioso que ofició el momento.

Así fue como me bautizaron en las mismas aguas en donde bautizó Juan Bautista a Jesús

A pesar de que la intención de Kunno al mostrar este momento era buena, las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar y varios de ellos consideraron una falta de respeto la forma en la que el mexicano llevó a cabo la ceremonia.

“Lo toma como de a juego”. “Siento que esto está mal, pero cada quién”. “Y así fue como las aguas puras quedaron impuras”. “Qué fácil piensan que es, esas cosas son para tomarlas con seriedad y respeto”. “Hay Dios mío bautizado y todo para que se le quite el pecado de 4K”, “el bautizo es para perdón de pecados y la salvación y él y creo que nada más lo tomo por diversión”, fueron algunas de las menciones que aparecieron en redes.

No obstante, no todo fue malo para el influencer, ya que otros cibernautas adeptos al cristianismo se mostraron más empáticos con su situación y no dudaron en felicitarlo por su consagración religiosa.

“Yo veo a un hijo amado de Jesús, siendo bautizado en el mismo lugar que Él”. “Al bautizarse significa entregar todo a Dios, arrepentirse de nuestros pecados, es un cambio, a lo mejor estas empezando a acercarte a Dios....”, señalaron.

Kunno mostró en redes sociales su bautizo

La importancia del Río Jordán en la historia bíblica

Aunque Kunno no mencionó cuál es la religión de la cuál se volvió creyente, la referencia que hizo a su video respecto al Río Jordán daría a entender que podría haberse adherido a alguna rama del cristianismo.

En este sentido, para los adscritos a esta religión es bien conocida la importancia del Río Jordán.

Y es que, su nombre aparece 165 veces en el Antiguo Testamento de la Biblia, y en sus aguas el predicador judío Juan, considerado uno de los profetas en el Corán, bautizó a Jesús, en el principio de una nueva era para la humanidad.

A pesar de unas dimensiones que están muy lejos de ser gigantes como las del Nilo o el Amazonas, otros ríos legendarios de este planeta, el Jordán está además en el centro del sistema de agua que alimenta las tierras de Israel, Siria, Jordania y los Territorios Palestinos, donde este elemento es crucial para sobrevivir.

