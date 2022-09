Regina Orozco defendió a los mexicanos de Laura Zapata: “Por qué no se va vivir a la chin...”

La reconocida soprano le pidió a Laura Zapata que abriera los ojos (Fotos: Cuartoscuro.com)

En días pasados Laura Zapata se vio envuelta en la polémica luego de que la actriz se lanzara contra el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, al asegurar que es “un chapucero y un acomplejado”. Pero la hermana de Thalía fue más allá y aseguró que México es un país “de huevones, de estirar la mano”.

Fue en una entrevista con el publicista Carlos Alazraki para Atypical TeVe donde la ex villana de las telenovelas habló de temas de su trayectoria y vida personal, pero como es sabida su animadversión al gobierno de la 4T, el entrevistador no dudó en cuestionarla sobre el tema.

“No lo aguanto, de plano, porque es mentiroso, porque le ha dado en la madre al país, porque ha acabado con las instituciones por su envidia y su coraje que le tiene al presidente Calderón y porque es una tira, es la tira de nuestro país”, expresó en el canal de YouTube.

Laura Zapata habló de sus razones para tachar de "naco" y "mentirosos" a Andrés Manuel López Obrador Video: Twitter/@laoctava_tv

“¿Por qué lo permitimos? Porque engaña, porque regala dinero, porque corrompe a los jóvenes, es chapucero, es incendiario, no es educado, porque piensa que el país es de él, porque siempre está fraguando cosas malas, porque ha dejado morir a muchos mexicanos, porque es una tira, no lo aguanto”, señaló la ex aspirante a ocupar un puesto político.

Zapata expresó que, para ella, los ciudadanos mexicanos han demostrado su aceptación a AMLO debido a que reciben ayuda económica, en referencia a los programas sociales que otorga el Gobierno federal, como la Pensión del Bienestar para adultos mayores y la beca Benito Juárez para estudiantes.

En las palabras y la actitud clasista y discriminatoria de Laura Zapata se evidencia el pensamiento de una parte de la élite mexicana: no odian a AMLO, odian al pueblo.



pic.twitter.com/tUw3fsmxcB — Jorge Gómez Naredo (@jgnaredo) August 28, 2022

“Voy a decir una palabra que me choca, pero somos un país de huevones, de estira la mano y ‘¿no me da? ¡Deme, deme! Y este les avienta, los maicea con 2 mil pesos, con mil 500 al mes, ellos se conforman con eso y dicen: ‘maicea a mi abuelita, me maicea a mí, maicea a mi hermana que es madre soltera’, entonces sumando les ha de dar 8 mil y con eso se conforman, no fueron a la escuela y desde que quitaron el civismo ¿Qué nos pasó a los mexicanos?”, expresó visiblemente alterada.

Las declaraciones de Zapata incliuso llegaron a "la mañanera" de AMLO (Fotos: Cuartoscuro)

Las palabras de la mujer de 66 años causaron revuelo e indignación entre los usuarios de redes sociales, quienes no dudaron en defenderse de las palabras de Zapata, que recibió un fuerte comentario de parte de la también actriz Yolanda Andrade.

La conductora de Montse & Joe le escribió en Twitter un señalamiento referente a su vida personal, pues en otras palabras aseguró que la floja es Zapata, por haber recibido dinero de su hermana. “Los mexicanos no somos huevones. La huevona eres tú! Ya se te acabó tu maíz que te daba Thalía. Ponte a trabajar”, escribió la presentadora.

Pero ahora ha sido la soprano Regina Orozco quien compartió su opinión sobre lo dicho por la ex participante de MasterChef Celebrity e incluso la invitó a retirarse del país.

Regina Orozco recalcó que ella sí ama a México (Foto: Instagram/@oficialreginaorozco)

“Que me perdone la señora Laura Zapata, pero creo que si hay gente que es muy chambeadora es el mexicano y sobre todo las mujeres mexicanas, trabajamos, mantenemos a los hijos, a la mamá... si ese concepto tiene, por qué no se va a vivir a...ya iba a decir a la ch*ngada”, dijo entre risas ante los medios de comunicación en un reciente evento celebrado en el Auditorio Nacional.

La reconocida exponente del cabaret mexicano, quien se presentó con éxito en el Teatro Metropolitan en días pasados, destacó que el trabajo de los mexicanos es de vital importancia en la generación de ingresos en Estados Unidos, por lo que la percepción de Zapata estaría errada.

“Yo respeto a la señora Laura Zapata, pero si eso piensa señora, de verdad, pues abra un poquito los ojos, los mexicanos y mexicanas somos muy ching*nes. La mano de obra de Estados Unidos está sustentada por los mexicanos, creo que no son para nada huevones. Señora Laura Zapata, yo nada más digo que con mis mexicanas y mexicanos... le digo que se vaya a vivir, ahí, de puntitas, a donde se sienta bien. Si aquí no le da el ancho, a mí sí, a México lo amo”, remató la también actriz.

SEGUIR LEYENDO: