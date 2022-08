De “morenacos” a “mexicanos flojos”: las declaraciones más explosivas de Laura Zapata

La mayoría de discusiones entre Laura Zapata y otras personas han iniciado a través de Twitter (FOTO: CUARTOSCURO.COM)

Laura Zapata es una famosa actriz que ha aparecido como villana en muchas telenovelas, algunas de ellas son María Mercedes (1992), Pobre niña rica (1995), La Usurpadora (1998) y Esmeralda (1997), sin embargo en los últimos años se ha involucrado en diversas controversias, la mayoría iniciadas desde su cuenta de Twitter.

Desde que Andrés Manuel López Obrador es el presidente de México, la famosa ha estado en contra de su gobierno y ha lanzado varias críticas en su contra, recientemente arremetió contra diversos apoyos sociales, específicamente las Becas para el Bienestar.

La actriz ha utilizado activamente sus redes sociales para pronunciarse en contra de AMLO y de los morenistas (Foto: Twitter/ @LAURAZAPATAM)

“Voy a decir una palabra que me choca, pero somos un país de huev..es, de estira la mano y ‘¿no me da? deme, deme’, y esté (López Obrador) les avienta, los maicea con 2 mil pesos, con mil 500 al mes”, dijo la famosa. Ante esto, AMLO salió en defensa de los mexicanos, pues aseguró que “el pueblo de México es de los pueblos más trabajadores del mundo”.

Esta no es la primera vez en que tiene problemas con el presidente de México Fotos: Cuartoscuro

Sin embargo, esta no es la primera vez en la que arremete en contra del presidente de México. En enero de 2021, Twitter suspendió la cuenta de Donald Trump, ex presidente de Estados unidos y luego de que esto se viralizara, Laura Zapata se dijo partidaria de que esta red social también cerrara la cuenta de Andrés Manuel López Obrador.

Su detracción por el gobierno actual se ha extendido también a las personas que están de acuerdo con López Obrador, pues llegó a llamar “nacos” a quienes simpatizan con Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Laura Zapata admitió no soportarlos “porque no piensan, porque insultan (...) porque esta división de fifís, de nacos, la ha hecho el presidente desde esta tribuna con el dedo flamígero que acusa a quien no está de acuerdo con él”.

En su momento, Laura Zapata pidió que a AMLO también le suspendieran su cuenta de Twitter REUTERS/Joshua Roberts/Illustration/File Photo

En noviembre de 2021, Laura Zapata arremetió contra los fans del músico británico Harry Styles. Todo comenzó porque una cuenta de Twitter publicó una imagen del ex integrante de One Direction. En la imagen, el joven cantante aparecía luciendo un vestido azul, sosteniendo una canasta de picnic, maquillaje con rubor y zapatillas en un fondo campirano.

El cantante constantemente desafía los roles de género modelando faldas y otras prendas asociadas a la feminidad, por lo que dicha cuenta escribió “Mujeres, sean honestas ¿Se siente atraídas por él?”

Algunos fans del joven intentaron demostrar que sí era atractivo (Foto: Twitter/@LAURAZAPATAM)

Laura Zapata encontró dicho tuit en su inicio y lo citó escribiendo “¡Qué horror! ¡Tendría que estar enferma! (para sentir atracción)”. Este comentario desató una gran ola de críticas de parte de los fans del cantante, pues incluso el nombre de esta actriz se convirtió en tendencia dentro de esta red social. Después de horas discutiendo con los fans de Styles, compartió un tuit con una fotografía del cantante de As it Was y escribió “Guapísimo”.

Entre tantas polémicas, la famosa actriz y villana de telenovelas no podría estar más orgullosa, pues recientemente publicó un tuit en el que escribió “#FelizMartesATodos menos a los que se ofenden con las verdades. ¡Sigo siendo tendencia… gracias !!! Me siento muy importante teniendo respuesta de @lopezobrador_ pero yo le recomendaría no andarse peleando con ACTRIZ de su país y si atendiera la inseguridad, el desabasto de medicinas”.

Gracias Chavo del Toro como me he reído !!! https://t.co/sUPKkfeiRb pic.twitter.com/fOjqAxFm7w — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) August 30, 2022

Su personalidad puede llegar a ser tan polémica, que cuando estuvo en MasterChef Celebrity, uno de sus compañeros del reality se dijo temeroso de su actitud, pues aseguró que le estaba haciendo “brujerías satánicas” dentro de la competencia.

Sus diversas polémicas con otras personalidades del espectáculo se han extendido desde Yolanda Andrade hasta el presentador de televisión Gustavo Adolfo Infante, de quien se expresó de la siguiente manera cuando pidió su destitución:

Laura Zapata contra Gustavo Adolfo Infante (Foto: Instagram @laurazapataoficial @gainfante)|

“Despido inmediato de Gustavo Adolfo Infante de los programas de TV. Firma esta petición para que al Gusano Amorfo Infame, patas de molcajete, lo saquen a patadas por misógino, patán, feo y sin cuello”, escribió en su mensaje insultante.

