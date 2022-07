Norma Lazareno habría mandado indirecta a Silvia Pinal: “Trabajaré mientras mis capacidad mentales me lo permitan”

Norma Lazareno habría lanzado indirecta a Silvia Pinal (Foto: Instagram/@blancachorolet/@silviapi-nalfns)

La lista de primeros actores que han mostrado una opinión a favor o en contra por el regreso de Silvia Pinal a los escenarios, después de casi perder la vida en diciembre del 2021 a causa de la COVID-19, sigue aumentando pues Norma Lazareno se ha incorporado recientemente.

La actriz de grandes producciones cinematográficas como La guerra es un buen negocio (1982), Para que dure no se apure (1988) y Religión, la fuerza de la costumbre (2000) ha sido acusada de haberle lanzado una indirecta a la última diva del cine de oro mexicano después de unas declaraciones concedidas al matutino de fin de semana de TV Azteca, Venga La Alegría, pues en ellas externó sus deseos no trabajar bajo características similares a las que tenía Pinal en su regreso.

“Yo no soy de las actrices que dicen ‘Me quiero morir en un escenario’, no. Yo trabajaré mientras mis capacidades mentales, de memoria y físicas me lo permitan, dar un espectáculo digno de una señora de mi edad, o sea una señora de la tercera edad. Pero que yo diga ‘Aunque esté en una silla de ruedas’, pues no”, externó.

La actriz actualmente tiene 78 años de edad (Foto: Twitter/@normalazarenomx)

Las declaraciones surgieron después de que la actriz de telenovelas como La mexicana y el güero, Hasta que el dinero nos separe y Cañaveral de pasiones hablara sobre la muerte y lo significa para ella en su vida, pues a pesar de que aseguró “no tenerle miedo” también compartió los motivos por los que a sus actuales 78 años el tema no es un tabú.

“Para mí la muerte es un cambio del ‘antes y después’ porque yo sufrí algo que no se puede dimensionar, ese dolor de perder a mi hija que tenía 19 años. Entonces antes yo le tenía miedo a la muerte, cuando vivía mi papá y mi mamá pero ya no tengo nada de eso, entonces ya no le tengo miedo”, agregó.

A pesar del contexto, las declaraciones de Norma Lazareno han generado debate en redes sociales, pues muchos fans de la primera actriz aseguran que cada quien “debe vivir su vida como quiera” y aunque no mencionó su nombre algunos han comprado la respuesta con otras de colegas que -en su mayoría- se han mostrado a favor de Silvia Pinal y sus deseos.

La actriz sufrió muchas criticas por su regreso al teatro (Foto: Instagram)

Jacqueline Andere quiere seguir los pasos de Silvia Pinal

A sus 83 años de edad, la intérprete sigue vigente y no le tiene miedo a ser de ese tipo de artistas que toda su vida han crecido ante la mirada pública compartiendo incluso su proceso de ser una persona de la tercera edad, por ello la mamá de Chantal Andere asegura que quiere seguir trabajando hasta que su cuerpo lo permita, situación similar a la de otros actores como la última diva del cine mexicano.

“No hay edad, pregúnteselo a López Tarso. Si a ella le daba alegría y gusto ir y hacer eso, perfecto. Ella puede hacer lo que le dé la gana. Si estaban a su altura o no, es otra cosa, pero ver su alegría, ir a los ensayos, eso es lo que importa, porque a su edad pues tener todavía ganas de estar arriba de un escenario es muy meritorio”, expresó.

Jacqueline Andere apoyó el deseo de Silvia Pinal de seguir trabajando (Foto: Instagram/@jacquelineandere.fans)

Ignacio López Tarso no aprobó la decisión

“Yo admiro a Silvia y entiendo su necesidad del teatro porque yo la siento igual, pero hay que tener mucho cuidado; Silvia necesita alguien que la ayude en eso, tiene hijos, tiene nietos, deberían cuidarla y no deberían dejarla sola que ella decida, que no haga las cosas solo por ella porque se puede equivocar como lo hizo esta vez”, mencionó para el programa Sale el Sol en mayo.

