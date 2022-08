“Siento que la gente me quiere”: así fue el homenaje a Silvia Pinal en Bellas Artes

El homenaje a Silvia Pinal contó con la presencia de figuras del arte y el entretenimiento, además de la asistencia de personas del público (Video: Archivo)

Este lunes 29 de agosto de 2022 se realizó en el monumental Palacio de Bellas Artes el anunciado homenaje a Silvia Pinal, quien por 73 años se ha desarrollado como actriz, presentadora y productora en teatro, cine y televisión, habiendo participado en más de 100 proyectos.

En el evento organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Cineteca Nacional, la llamada “última diva del cine de oro mexicano” estuvo acompañada de su familia, conformada por su hija Sylvia Pasquel, quien llevó la batuta del evento, Alejandra y Luis Enrique Guzmán, su nieto Apolo y su bisnieta Michelle Salas.

Minutos después de las 19:00 horas, las luces del histórico recinto ubicado en el centro de la Ciudad de México se apagaron dejando alumbrado únicamente el rostro de Silvia Pinal, quien en todo momento lució sonriente y se mostró emocionada desde el palco de honor que ocupó al lado de sus hijas.

La Secretaría de @cultura_mx y el INBAL, en colaboración con la @CinetecaMexico, el @imcine y la señora @sylviapasquel, realizaron esta noche un homenaje a la actriz y productora mexicana, Silvia Pinal, en la Sala Principal del @PalacioOficial. pic.twitter.com/r0YY0aZ9v7 — Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (@bellasartesinba) August 30, 2022

La primera actriz de 90 años, quien recibió en 2008 el Ariel de Oro por su trayectoria; y en 2009, la cuarta diosa de plata como premio a su carrera, lució un elegante atuendo negro con brillantes y desde su asiento aplaudió y mandó besos al público asistente al recinto, compuesto por personalidades del mundo de la cultura y el espectáculo, así como de ciudadanos que pudieron acceder a rendir tributo a la actriz.

La actriz Diana Bracho fue la encargada de introducir al público asistente a los pormenores de este homenaje; habló sobre la carrera teatral y cinematográfica de Silvia Pinal, quien ha explorado todos los géneros y ha sido merecedora de múltiples reconocimientos. pic.twitter.com/oBhKU8EYBU — Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (@bellasartesinba) August 30, 2022

Figuras como Mary Paz Banquells, media hermana de Sylvia Pasquel, Sergio Corona, Luz María Aguilar, Norma Lazareno, Ignacio López Tarso, Angélica Aragón Lucía Méndez, Laura Zapata y Eric del Castillo se dieron cita en el lugar, en cuyo escenario fue dispuesto el cuadro que de Silvia Pinal pintó Diego Rivera en 1956.

El evento conducido por Diana Bracho, comenzó rememorando una de las películas más icónicas de Silvia Pinal, Viridiana, producción de Luis Buñuel que en 1961 le dio proyección internacional a la mexicana logrando conquistar la Palma de Oro en el Festival de Cannes, convirtiéndose a la fecha en la única película de habla española en lograr la hazaña.

En su mensaje, la secretaria de @cultura_mx, @alefrausto, mencionó: “El pueblo tiene en Silvia Pinal uno de sus mayores ídolos. Es parte del imaginario mexicano para distintas generaciones, como musa inspiradora y como protagonista de la cultura del siglo XX”. pic.twitter.com/eULCRwhTjs — Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (@bellasartesinba) August 30, 2022

Fue la cineasta Busi Cortés, quien junto a los críticos de la industria Leonardo García Tsao y José Antonio Valdés Peña, ofrecieron un breve conversatorio para destacar la importancia del filme.

Tras ello, subió al escenario Sylvia Pasquel para narrar un recorrido por la trayectoria de su madre, desde su participación en la radionovela A dos la dejada, su debut como parte del ensamble en la obra teatral Sueño de una noche de verano, pasando por su aportación al teatro musical mexicano con obras musicales, hasta películas como Simón del desierto, Un rincón cerca del cielo y programas como Mujer, casos de la vida real, entre las más de 100 obras artísticas en las que ha destacado la actriz.

Tras la emotiva lectura de Diana Bracho, titulada "Un momento en la vida de Silvia Pinal que me hizo descubrirla", @sylviapasquel presentó el video sobre la vida de su madre, quien fue galardonada con el Ariel de Oro por su legado cinematográfico. pic.twitter.com/EHS2eO6weE — Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (@bellasartesinba) August 30, 2022

En el escenario del máximo recinto cultural se presentaron fragmentos de los musicales que produjo y actuó Silvia Pinal: Alan Estrada y Stephanie Salas, nieta de la actriz, recrearon un acto de ¡Qué tal, Dolly!; Fela Domínguez actuó un número de Todo se tiñe de rosa y Bianca Marroquín cantó y bailó una pieza de Yo soy la juventud. Además, todos los mencionados se unieron para presentar un fragmento de Mame, bajo la dirección del coreógrafo Oscar Carapia.

Tras ello, la originaria de Guaymas, Sonora, recibió un diploma como egresada distinguida de la Escuela Nacional de Arte Teatral, otorgado por parte de la Directora General del INBAL, Lucina Jiménez López.

Ahora en el @mbellasartes, en una brevísima expo, la Palma de Oro que ganó Viridiana. En 1961 el filme de Luis Buñuel, en el que Silvia Pinal hizo una de sus actuaciones más aclamadas, ganó el premio mayor del Festival de Cannes. pic.twitter.com/D9GxUr7q0R — ~ Carlos Rodríguez (@comalalaland) August 30, 2022

Al finalizar, la galardonada recibió una ovación de pie y porras por parte de los asistentes. “¡Ay mamacita! Bueno muchachos, yo me siento tan ilusionada en este momento. Me siento llena de cosas, no sé, porque siento que la gente me quiere y del teatro que lo amo. Gracias”, dijo sonriente sentada en su silla de ruedas.

La actriz, quien este 12 de septiembre cumplirá 91 años, lució visiblemente emocionada y en todo momento "mandó besos" y aplaudió (Foto: Archivo)

Con su familia en el escenario y entre porras y gritos de apoyo, la diva lucía un tanto impactada. Ya casi para cerrar el evento, su hija Alejandra Guzmán le dedicó unas palabras:

“A mí no me tocó cantar, pero quiero agradecerte por ser esa mujer que ha logrado sus sueños; gracias por darnos una vida y una familia bella, llena de disciplina, gracias por darnos tu talento, tu sangre y esa sonrisa tan bella. Felicidades madre, eres grande”, expresó.

