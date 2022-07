Ignacio López Tarso confesó sobrevivir con el apoyo de Televisa: “Me hace falta el dinero”

El primer actor confesó que ha pasado su economía está pasando un mal momento debido a que no ha podido cobrar un sueldo desde hace tres años (Foto: Getty Images)

Luego de haber tenido problemas de salud, Ignacio López Tarso dio a conocer que regresará a los escenarios porque quiere seguir trabajando, pues además de su pasión por la actuación, su economía se está viendo afectada.

Pese a que el pasado mayo Ignacio López Tarso tuvo complicaciones de salud luego de haber contraído una neumonía bacteriana, aseguró que está listo para volver al teatro, pues dijo estar completamente sano y con ánimos de seguir trabajando.

Según compartió el primer actor en entrevista con Sale el Sol, quiere volver a los escenarios no sólo porque sea una apasionado de su profesión, sino porque le hace falta el dinero, según comentó. Y es que no ha cobrado un salario desde hace años y, además, los ahorros que tenía se han ido acabando debido a la pandemia.

“A mí me hace falta el dinero, hace tres años que no cobro un salario de mi trabajo como actor”

López Tarso afirmó que se encuentra completamente sano y es por ello que quiere volver al teatro online (Foto: Cuartoscuro)

Asimismo, al ser cuestionado por Gustavo Adolfo Infante cómo es que sobrevive sin un salario, confesó que por ahora su único ingreso es lo que da mensualmente Televisa debido a que tiene exclusividad vitalicia con la empresa, pero, como en entrevistas anteriores ha mencionado, dijo que no es suficiente para cubrir sus gastos.

“No me estoy muriendo de hambre, tengo... Sí tengo el apoyo de Televisa, por toda la vida, cobro una cantidad mensual. No es suficiente esa cantidad para vivir, y no es suficiente tampoco en el sentido del trabajo, me hace falta el trabajo, me hace falta el teatro”, expresó el histrión.

También hizo hincapié en que, a pesar de los problemas de salud que ha enfrenado en los últimos meses, está dispuesto a seguir trabajando, inclusive cuando cumpla 100 años, dentro de cuatro años.

“Estoy sano, afortunadamente. Así pienso llegar hasta dentro de cuatro años, cuando cumpliré 100″

El histrión tiene más de 70 años de trayectoria artística y piensa continuar dentro del mundo del espectáculo hasta sus 100 años (Foto: Cuartoscuro)

El protagonista de Macario adelantó que la obra virtual en la que participará se tratará de Agustín de Iturbide, Fray Servando Teresa de Mier y La Güera Rodríguez.

El pasado 30 de mayo Ignacio López Tarso fue hospitalizado de emergencia en un nosocomio ubicado en la colonia Roma de la Ciudad de México. Según compartió su hijo con la prensa, el primer actor tuvo un cuadro de neumonía bacteriana, pero su recuperación fue exitosa y rápida.

Luego de haber estado por cinco días bajo el cuidado de médicos y con medicamento vía intravenosa, fue dado de alta y continuó con su recuperación desde casa.

López Tarso sigue vigente en la televisión y teatro mexicanos con participaciones como la que tuvo en la temporada 13 de Vecinos y también con su incursión en las puestas en escena virtuales.

Ignacio López Tarso regresó a las pantallas chicas en "Vecinos" para su temporada 13 (Foto: Facebook/@Vecinos)

Al igual que muchos actores, se enfrentó a problemas económicos debido a que el teatro frenó sus actividades por la pandemia, motivo que lo orilló, junto a su hijo, a participar en diferentes obras online.

En su cumpleaños 97, el intérprete confesó que está planeando celebrar su centenario sobre los escenarios, desarrollando una puesta en escena de algún autor clásico y recibiendo el cariño del público.

“Hacer una gran obra, un Shakespeare, hacer una obra griega, hacer una obra de teatro clásico español del siglo VXI. Eso espero para los 100 años, volver al teatro con una obra y con el teatro lleno, las espero a ustedes dos en esa función”, dijo en entrevista para el programa Hoy.

SEGUIR LEYENDO: