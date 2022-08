Silvia Pinal y su romance con el tío abuelo de Paris Hilton

Silvia Pinal estuvo a punto de ser parte de una de las familias más acaudaladas de Estados Unidos, pero no se sentía tan enamorada de Conrad Hilton II como para casarse con él (Foto: INAH)

Durante su juventud, Silvia Pinal fue una de las actrices que logró conquistar a decenas de hombres con su excepcional belleza, entre ellos se encontraba Nicky Hilton, uno de los hoteleros más importantes de Estados Unidos.

Silvia Pinal mantuvo romances con Emilio Azcárraga, Arturo de Córdova, Fernando Frade, Enrique Guzmán, Gustavo Alatriste y Tulio Hernández, pero en una ocasión también encontró el amor en el extranjero, con una persona que era parte de una de las familias más acaudaladas de EEUU.

Según relató la primera actriz en su libro autobiográfico, Esta soy yo, al final de los años 50 fue invitada a la inauguración de uno de los hoteles de la cadena Hilton Hotels & Resorts en Acapulco, Guerrero, pues ella solía visitar el puerto constantemente.

Conrad Hilton Jr. y Elizabeth Taylor estuvieron casados entre 1960 y 961, pero ella alegó que él la trataba mal y también a sus padres (Foto: Twitter/@JeffreyGuterman)

Durante ese evento conoció al entonces dueño de la cadena, Conrad Nicholson Nicky Hilton, hijo de Conrad Hilton y Mary Adelaide Barron. Nicholson también era hermano de Richard Hilton, padre de la socialité Paris Hilton.

La amistad inició desde el momento que se conocieron, aunque necesitaron de mucha ayuda, pues Silvia no hablaba inglés y Nicky no sabía español, pero se rodearon de personas que les traducían sus conversaciones.

Después de haber tenido este primer buen encuentro, ambos buscaron volver a verse, más preparados en cuanto a sus habilidades en los idiomas, pues no quería necesitar siempre de un intérprete.

Pinal recordó que lo que principalmente ayudó en su comunicación es que Hilton sabía varios idiomas y pudo acercarse al español rápido gracias a esto (Foto: Facebook/Silvia Pinal)

Pinal inclusive llegó a decir que nunca se entendieron por completo por sus palabras, sino por sus actos. A pesar de todo, tuvieron buena química que los hizo aventurarse en el amor, esto poco después de que él se divorciara de Elizabeth Taylor.

La estrella de Hollywood terminó su matrimonio con Hilton a tan solo ocho meses de haberse casado ya que ella se asustó por la actitud violenta que él llegaba a tener cuando se embriagaba.

Según recordaba la protagonista de El Inocente, él siempre quiso llenarla de lujos. “Era encantador, me hizo algunos regalos”, dijo. A Nicky le gustaba que su novia lo acompañara a Nueva York e intentaba visitarla de forma recurrente en México, lo que a la Diva le parecía algo muy romántico y tierno. No obstante, este romance no duró mucho tiempo.

Hilton logró que la "Diva" se enamorara de sus lujos, pero no de su personalidad explosiva (Foto: INAH)

Silvia Pinal recordó que pese a que le gustaban todos los detalles que él tenía con ella, no soportó que quisiera controlar su vida como figura pública, algo que ya había sufrido en otras relaciones y no quería volver a experimentar. Esta historia de amor acabó a los siete meses de haber comenzado.

“No logré ver en él al hombre perfecto, con quien soñaba compartir mi vida”, relató la protagonista de María Isabel. Por tanto, decidió darle fin al noviazgo, pero con ello inició una bonita amistad que les permitió conservar sólo los buenos momentos.

Poco después fue que Pinal comenzó su noviazgo con Emilio El Tigre Azcárraga, romance que duro cerca de cuatro años y con quien sí pensó que era el hombre de sus sueños; lamentablemente, habría sido él y su familia quienes no quisieron que la relación avanzara.

Silvia confesó que al único hombre al que consideró el amor de su vida fue Emilio "El Tigre" Azcárraga (Foto: INAH)

Tras esto, conoció a Gustavo Alatriste, con quien sí se casó después de que él se divorciara de su esposa para pedir matrimonio a ella.

Por su parte, Nicky Hilton tuvo también otras novias, hasta que conoció a Patricia McClintock, heredera de una petrolera. Con ella tuvo dos hijos, Conrad Nicholson III y Michael Otis.

En 1969, Nicky falleció por un ataque cardiaco a los 42 años.

