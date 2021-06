Cómo fue el romance entre “El Tigre” Azcárraga y Silvia Pinal

Según las memorias de la actriz, el romance que sostuvo con Emilio "El Tigre" Azcárraga solo duró cuatro años (Fotos: INAH // Twitter @AndiCisantos)

Emilio Azcárraga Milmo, también conocido como “El Tigre”, ha sido considerado como uno de los hombres más poderosos e influyentes del siglo XX. Durante su gestión al frente de Televisa, el empresario logró consolidar a la compañía como un referente de los medios de comunicación en México y América Latina.

Además de poseer una de las compañías más importantes en territorio nacional, Azcárraga Milmo también fue catalogado como uno de los hombres más ricos de México. De acuerdo con la revista colombiana Semana, el magnate logró amasar una fortuna estimada de 5 mil millones de dólares gracias a las operaciones de la compañía que heredó de su padre.

No obstante, “El Tigre” no solo destacó en la sociedad mexicana por su fortuna y su carrera empresarial, sino también por las parejas que tuvo hasta que falleció en 1997 en la ciudad de Miami, Florida; a bordo de su yate bautizado como Eco.

Silvia Pinal confesó que Azcárraga Milmo fue el gran amor de su vida y que lo acompañó hasta sus últimos días (Foto: Twitter / @raulbrindis)

Uno de los romances más conocidos del magnate fue su relación con Silvia Pinal, de la cual se dieron a conocer más detalles tras el lanzamiento de su libro Esta soy yo y de la serie biográfica de “La Diva” del cine mexicano, quien participó en la trilogía conformada por las películas Viridiana, El ángel exterminador y Simón del desierto; dirigidas por el cineasta español Luis Buñuel.

Según lo relatado por la actriz, su relación con Azcárraga Milmo duró cuatro años. Hasta el momento, Silvia sigue recordando al empresario con cariño y aseguró que estuvo a su lado hasta el día de su muerte. En diversas conversaciones de Pinal con algunos programas de revista, “La Diva” se sinceró sobre este romance y reveló que el empresario fue el amor de su vida. “Nos quisimos mucho. Emilio era muy guapo, fuerte, varonil y me quería mucho, cosa que era muy importante para mí. Fue absolutamente recíproco”, comentó.

Asimismo, resaltó que algunos de los recuerdos más nítidos que tiene sobre su romance con el magnate son las canciones que cantaban juntos y que les gustaban, sobretodo la música romántica de la época. Algunas de las memorias de la actriz incluyen el inicio de su noviazgo, cuando ella trabajó en Televisa, después de haber firmado el divorcio y del nacimiento de su hija Sylvia Banquells Pinal, artísticamente conocida como Sylvia Pasquel.

Silvia Pinal contó que el inicio de su relación con "El Tigre" fue cuando ella trabajaba en Televisa, después de su divorcio y del nacimiento de su hija Sylvia Pasquel (Foto: Película 'Viridiana' de Luis Buñuel)

A pesar de los buenos momentos que Emilio Azcárraga Milmo compartió con “La Diva”, él mismo tuvo que darle la noticia de que se casaría con una mujer francesa llamada Pamela de Surmont por instrucciones de su padre, Emilio Azcárraga Viudaurreta, con quien sostuvo una conflictiva relación durante su infancia, adolescencia y algunos años de su vida adulta.

Se dice que Azcárraga Vidaurreta arregló el matrimonio entre su hijo y Pamela de Surmont; de esta unión nacerían tres hijas, Arianne, Alessandra y Paulina. Sin embargo, esta vez la relación tampoco duró y el divorcio se dio entre varios rumores que apuntaban a la infidelidad del empresario.

“De pronto apareció la novia de Francia y (Emilio) me dijo que se iba a casar. La boda fue en Notre Dame, en París. Volaron aviones para llevar a los invitados”, dijo en una entrevista Pinal al programa En compañía de… y también explicó, tras el lanzamiento de la serie protagonizada por Itatí Cantoral, que Azcárraga Vidaurreta siempre se opuso en su romance, ya que ella era una mujer divorciada, lo que “a don Emilio no le caía en gracia. yo me lo encontraba en los pasillos de Televisa y ni me volteaba a ver, o sea, no era yo de su agrado”.

