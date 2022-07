Enrique Guzmán descartó rencores con Silvia Pinal: “Somos amigos”

Guzmán y Pinal se casaron en los años 60 y procrearon a Luis Enrique y Alejandra (Fotos: Cuartoscuro)

El pasado 3 de julio, la actriz Sylvia Pasquel comunicó un mensaje a la prensa: “Con gran alegría les comparto que por fin conseguí el homenaje a mi madre en Bellas Artes”, noticia que causó revuelo entre el público por la gran importancia que tiene la primera actriz en la vida del espectáculo y el arte nacional.

Tras la noticia de Pasquel, la Secretaría de Cultura dio a conocer el programa de actividades que se llevará a cabo el próximo mes de agosto en distintos espacios.

“La Secretaría de Cultura federal, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), la Cineteca Nacional y la señora Sylvia Pasquel se reunieron para reconocer a la primera actriz Silvia Pinal, quien inició su carrera artística en la Escuela de Actuación de Bellas Artes, teniendo como maestros a Carlos Pellicer, Salvador Novo y Xavier Villaurrutia”, difundieron en un comunicado oficial.

Pasquel se mostró satisfecha de que finalmente Bellas Artes vaya a homenajear a su madre (IG: sylviapasqueloficial)

“Inmortalizada por Diego Rivera en un retrato de cuerpo entero, realizado en 1956, la actriz y productora Silvia Pinal recibirá un homenaje en el Palacio de Bellas Artes, el próximo 29 de agosto en la Sala Principal a las 19:00 horas, por su trayectoria nacional e internacional en cine, teatro y televisión”, comunicó la depedencia.

Además, algunas de las emblemáticas películas de la llamada “última diva de oro del cine mexicano” serán proyectadas en la Cineteca Nacional, donde se organizarán conversatorios sobre su prolífica obra fílmica.

En este contexto, Enrique Guzmán, quien estuvo casado con la actriz de 90 años de 1967 a 1976, cuando llegaron al divorcio en medio de rumores de violencia intrafamiliar -hecho que la misma Pinal confirmó en Ésta soy yo, su libro autobiográfico-, fue cuestionado al respecto.

La pareja llegó a su divorcio en 1976, entre rumores de violencia doméstica (Foto: Facebook/Silvia Pinal)

En la conferencia de prensa del próximo concierto Chavos+Rucos, donde Enrique compartirá el escenario con los pioneros del rock and roll en español de los 60: Hooligans, Los locos del ritmo, Los hermanos Carrión, Los rebeldes del rock, Benny Ibarra y Los rockin devil’s, el intérprete de La plaga fue cuestionado sobre su asistencia al próximo homenaje a su ex esposa y madre de sus hijos mayores.

“Tengo ganas de ir, pero no me han invitado, voy a ver si me cuelo. Muy contento estoy de que a alguien en vida se le haga un homenaje, como deben de ser las cosas, al talento que tiene esa señora Pinal, la que alguna vez fue madre de mis hijos, y ahora también”, expresó.

Más tarde, una reportera ahondó en el tema y le soltó la pregunta: “¿Llegará el momento en que podrá sentarse con ella, dialogar, abrazarse?”. Pero lo que sorprendió a los presentes fue la respuesta del veterano cantante y actor, quien destapó que ya mantiene una relación cercana con la protagonista de Viridiana.

Enrique Guzmán aseguró que hoy en día es muy cercano a su ex esposa (Captura de biografía en YT)

“Ya lo hago todos los días y en los momentos en que ha estado ella delicada, yo he estado junto a ella, somos amigos y nos juntamos como amigos. No tengo ninguna diferencia, ningún roce con ella”, expresó el cantante de 79 años. A su respuesta siguió otro cuestionamiento: “¿Se han perdonado todo?”, a lo que el ex vocalista de los Teen tops respondió.

“De mi parte sí y de ella supongo también porque me responde, y hablamos normalmente, mi hijo mayor Luis Enrique está viviendo con ella, así que hay una conexión normal de dos gentes divociadas entre ellos”. Sin embargo, Enrique Guzmán quiso dejar en claro que el comentario que había emitido momentos antes no fue del todo en serio:

Chavos+Rucos dará su primera presentación el próximo 28 de agosto en el teatro Metropolitan (Foto: Infobae México)

“El que no me han invitado es una broma, tengo que pagar mi boleto. Sí me verán en Bellas Artes si me dejan entrar”, bromeó el intérprete de El rock de la cárcel.

