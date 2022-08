Zayn Malik reapareció cantando canciones de One Direction y los memes inundaron las redes sociales

Los memes se hicieron presentes luego de que el exintegrante de la boyband publicara un video cantando en sus redes sociales (Foto: Captura de pantalla Twitter)

A mediados de la década del 2010, Inglaterra vio surgir a una boyband que marcó un precedente en la cultura pop a nivel mundial. One Direction se consolidó como una de las agrupaciones más aclamadas y populares, lo que los llevó a presentarse en algunos de los escenarios más importantes de múltiples países, pero no lo solo eso, sino que también acumularon una gran cantidad de fieles fanáticas y fanáticos que hasta la fecha continúan al pendiente de la carrera de todos los integrantes de la exitosa agrupación.

Pese a que en 2015 la famosa boyband dio un giro inesperado con el anuncio de la salida de Zayn Malik de la agrupación, las redes sociales han sido la prueba más fidedigna de que el fandom de las directioners jamás se extinguió y basta con la reaparición de alguno de los integrantes para que su presencia vuelva a resurgir.

Un ejemplo de dicha situación se vivió durante la tarde noche del pasado lunes cuando Zayn Malik publicó en su cuenta oficial de Instagram un video en blanco y negro en donde se le aprecia entonando de forma melancólica el tema Night Changes, causando gran furor entre los poco más 46 millones de seguidores que acumula en dicha plataforma.

Fue cuestión de minutos para que directioners de todas partes del mundo comenzaran a viralizar la reaparición del ahora exintegrante de One Direction; por dicho motivo tanto el nombre de Zayn Malik como el de la agrupación y la canción se mantuvieron en tendencias de redes sociales y, de este modo fue como miles de internautas comenzaron a compartir los divertidos y siempre confiables memes.

Los memes se hicieron presentes luego de que el exintegrante de la boyband publicara un video cantando en sus redes sociales (Foto: Captura de pantalla Twitter)

Los memes se hicieron presentes luego de que el exintegrante de la boyband publicara un video cantando en sus redes sociales (Foto: Captura de pantalla Twitter)

Los memes se hicieron presentes luego de que el exintegrante de la boyband publicara un video cantando en sus redes sociales (Foto: Captura de pantalla Twitter)

La reaparición de Zayn en su cuenta oficial de Instagram causó gran conmoción ya que, contrario a Harry Styles, la carrera artística de Malik se ha mantenido lejos de los reflectores y lo único que se ha dado a conocer sobre el cantante han sido las polémicas que ha protagonizado junto a su pareja, la modelo Gigi Hadid.

Cabe mencionar que en el mismo año que Zayn Malik comenzó su relación con la modelo estadounidense, a través de un comunicado oficial publicado en la red social Facebook el miércoles 25 de marzo de 2015 anunció su salida definitiva de la popular agrupación que lo catapultó al éxito.

Dicha decisión propició a que miles de directioners lo culparan de la separación de la boyband, sin embargo, tanto él como Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomilson y Liam Payne buscaron el éxito en su carrera como solistas.

Los memes se hicieron presentes luego de que el exintegrante de la boyband publicara un video cantando en sus redes sociales (Foto: Captura de pantalla Twitter)

Los memes se hicieron presentes luego de que el exintegrante de la boyband publicara un video cantando en sus redes sociales (Foto: Captura de pantalla Twitter)

Los memes se hicieron presentes luego de que el exintegrante de la boyband publicara un video cantando en sus redes sociales (Foto: Captura de pantalla Twitter)

En una entrevista que Zayn Malik concedió una entrevista para The Fader, sorprendió a sus excompañeros y fans con las declaraciones que brindó. Mencionó que durante el tiempo que estuvo en One Direction, nunca le dieron la oportunidad para experimentar su creatividad en la banda. Además, señaló que cuando quería probar nuevos sonidos y melodías con su voz -relacionadas al R&B- siempre intentaban que su parte sea “genérica” y lo más pop posible.

Las polémicas declaraciones del exintegrante han vuelto a avivar la presunta enemistad que sostuvo tanto con sus compañeros de la banda como con los representantes y es que la mayoría de sus fanáticos no esperaban volver a ver a Zayn Malik relacionado con algo que tuviera que ver con One Direction.

Los memes se hicieron presentes luego de que el exintegrante de la boyband publicara un video cantando en sus redes sociales (Foto: Captura de pantalla Twitter)

Los memes se hicieron presentes luego de que el exintegrante de la boyband publicara un video cantando en sus redes sociales (Foto: Captura de pantalla Twitter)

Los memes se hicieron presentes luego de que el exintegrante de la boyband publicara un video cantando en sus redes sociales (Foto: Captura de pantalla Twitter)

El reciente video de Zayn Malik en redes sociales propició a que en dichas plataformas comenzaran a circular rumores sobre una presunta reunión de la boyband e incluso su regreso oficial, no obstante, ninguno de los otros integrantes se ha pronunciado al respecto o se ha emitido algún comunicado confirmando dicha información.

“Primero You & I, ahora Night Changes, que nos estás queriendo decir Zayn Malik”, “Mi madre me dio la vida, pero el vídeo de Zayn Malik cantando You & I y Night Changes, me da ganas de vivirla”, “Bueno, ya que Zayn Malik anda publicando covers de sus canciones con One Direction, no se le antoja una reunión???????”, fueron algunos comentarios de usuarios en redes sociales.

SEGUIR LEYENDO: