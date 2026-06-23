Colombia

Abelardo De La Espriella y su faceta musical: los álbumes de música lírica y clásicos italianos que lanzó antes de la Presidencia

El abogado publicó los álbumes “De Mi Alma Italiana” y “Navegante”, ambos integrados por versiones de clásicos como “O Sole Mio”, “Por Ti Volaré” y “La Vie En Rose”, antes de iniciar su carrera política

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Previo a su incursión en la política nacional, Abelardo De La Espriella desarrolló una carrera como intérprete de pop lírico - crédito captura de video
Previo a su incursión en la política nacional, Abelardo De La Espriella desarrolló una carrera como intérprete de pop lírico - crédito captura de video

La imagen pública de Abelardo De La Espriella ha estado principalmente asociada a su trayectoria como abogado penalista y empresario. No obstante, antes de su elección como presidente de Colombia, también desarrolló una actividad artística en el ámbito musical, con producciones orientadas al pop lírico y a la interpretación de clásicos italianos distribuidas en plataformas digitales.

Su incursión discográfica comenzó en 2018 con el lanzamiento del sencillo “O Sole Mio”, una de las composiciones italianas más reconocidas a nivel internacional. A partir de entonces registró varias producciones de estudio y amplió su repertorio con interpretaciones de canciones clásicas del género melódico.

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El álbum “De Mi Alma Italiana”

En 2021, Abelardo De La Espriella presentó su primer álbum de estudio, De Mi Alma Italiana, disponible en plataformas de streaming. Este trabajo reúne ocho canciones asociadas al canto lírico y la ópera ligera, entre las que destacan “Caruso”, “Por Ti Volaré”, “Volare”, “Qué Será - Che Sarà”, “A Mi Manera” y “El Día Que Me Quieras”. La selección de temas refleja una apuesta por piezas emblemáticas de la tradición italiana y el repertorio internacional.

El disco se presenta como un proyecto de larga duración orientado a la interpretación de clásicos, diferenciándose de los géneros habituales en la política colombiana. De La Espriella optó por una identidad artística alineada con la estética de la Dolce Vita y el dramatismo vocal, elementos que luego incorporó a su discurso público.

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Segundo álbum y ampliación del repertorio internacional

En 2022, De La Espriella amplió su catálogo musical con el lanzamiento de un segundo álbum, Navegante, compuesto por once pistas. En esta producción, el enfoque se extendió hacia un repertorio internacional con canciones como “That’s Amore”, “New York, New York”, “La Vie En Rose”, “Venecia sin ti” y “No Llores Por Mí Argentina”. El disco consolidó su perfil como intérprete de grandes baladas y clásicos internacionales.

Sencillos, grabaciones especiales y mensaje institucional

Además de los álbumes, Abelardo De La Espriella publicó sencillos y grabaciones especiales con contenido institucional y cultural. Entre estos destacan títulos como “Firme Por La Patria”, “Nació mi poesía”, “Tiempo de alegría” y “Almas Asesinas”. Estas composiciones fueron distribuidas en plataformas digitales y han sido asociadas a mensajes de identidad nacional y perfil artístico en el entorno público del mandatario electo.

Entre las grabaciones, también sobresale su versión de “Hallelujah (Aleluya)”, pieza que ha sido relacionada en espacios públicos a procesos de búsqueda espiritual.

De acuerdo con Semana, existen versiones contrapuestas sobre el sentido de esta grabación: algunas fuentes la asocian a una conversión al cristianismo hacia 2021, mientras otras la vinculan a un acercamiento al catolicismo en 2022. Este aspecto ha motivado debate y análisis en redes sociales acerca de la trayectoria personal y artística de De La Espriella.

Música, campaña y construcción de identidad

Durante su campaña, el presidente electo integró referencias musicales en su mensaje político, destacando expresiones como “mi alma italiana” y “mi corazón caribe”. Estas frases, presentes tanto en piezas musicales como en intervenciones públicas, formaron parte de la construcción de su identidad de candidato y contribuyeron a diferenciar su propuesta en el escenario electoral. A diferencia de los usos tradicionales de la música en campañas, De La Espriella incorporó interpretaciones musicales y colaboraciones con artistas en diversos eventos públicos.

Según el medio mencionado, la publicación de sus trabajos discográficos abrió un nuevo ángulo en la percepción pública del actual mandatario, quien logró proyectar una imagen vinculada a la elegancia y el repertorio internacional. La difusión de sus álbumes “De Mi Alma Italiana” y “Navegante” en plataformas digitales permitió acceder a un público diverso, más allá del ámbito político y judicial.

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