Gigi Hadid y Zayn Malik anunciaron el nacimiento de su bebé

Zayn Malik anunció que él y Gigi ya son padres de un bebé muy saludable (Foto: Instagram@gigihadid/@zayn)

La modelo Gigi Hadid y el cantante Zayn Malik anunciaron el nacimiento de su pequeña hija esta tarde, en el que es uno de los nacimientos más esperados por los miles de fans de la pareja. Según informó el ex integrante de One Direction, tanto la bebé como su esposa se encuentran bien de salud y no presentaron ninguna complicación médica.

Malik realizó una publicación en su perfil de Twitter, en el que además compartió una foto de la mano de la bebé sujetando la suya. Así decía el comentario:

Nuestra bebé ya está aqui, saludable y hermosa. Tratar de poner en palabras como me siento en estos momentos sería una tarea imposible. El amor que siento por esta pequeña humana está más allá de mi comprensión. Agradecido de conocerla, orgulloso de llamarla mía y agradecido por la vida que tenemo juntos por delante

