Familia campesina logra recupera tierras despojadas por alias ‘Terror’ en Puerto Triunfo, Antioquia

Colprensa/Archivo

La familia López Henao fue reconocida como víctima de despojo y desplazamiento, más de dos décadas después de haber salido de su territorio en Puerto Triunfo, Antioquia. El Juzgado Primero Civil de Restitución de Tierras de Barrancabermeja ordenó la restitución de tierras a su favor y dejó documentado el impacto que tuvo la confrontación armada y el despojo sobre la población civil de esa zona del Magdalena Medio.

La información publicada por El Tiempo señala que, a principios de los años 2000, la familia tuvo que abandonar su casa por presión de Oliverio Isaza Gómez, alias ‘Terror’, señalado como jefe narcoparamilitar y heredero de estructuras armadas vinculadas al Magdalena Medio. En el inmueble funcionaba un billar comunal y, según el expediente, el grupo pretendía convertirlo en un centro de operaciones.

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Alias Terror lideraba las filas del Clan del Golfo en el Magdalena Medio - crédito Fotocomposición Infobae (@jcolmenarese/Instagram-@AndresJRendonC/X)

La decisión judicial reconoció la condición de víctimas de alrededor de una decena de personas que permanecieron desarraigadas durante más de 20 años. El expediente también reconstruyó el contexto de violencia que afectó a Puerto Triunfo, territorio marcado por disputas entre narcotraficantes, guerrillas y paramilitares.

La venta forzada y el fallo de restitución

Según la sentencia, la heredad fue vendida por razones asociadas al conflicto armado a alias ‘Terror’, hijo de Ramón Isaza, alias ‘El Viejo’, máximo comandante del Bloque de Autodefensas del Magdalena Medio. El ciudadano Rubiel Rivera Henao fue el encargado de la venta entre los años 2000 y 2007, por acuerdo entre los hermanos.

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El expediente explica que esa decisión se tomó por las pocas esperanzas de retorno a la zona, debido al recrudecimiento de la violencia. La familia ya había sufrido hechos de victimización y terminó saliendo del territorio en medio de un ambiente de presión armada y control territorial.

Puerto Triunfo aparece en la sentencia como un municipio atravesado por conflictos históricos por la tenencia de la tierra. El documento menciona el narcotráfico, el despojo, las compras forzadas, el uso de predios como pago de deudas y la apropiación de tierras como botín de guerra, una situación que se extendió aproximadamente hasta 2005.

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Puerto Triunfo aparece en la sentencia como un municipio atravesado por conflictos históricos por la tenencia de la tierra. El documento menciona el narcotráfico, el despojo, las compras forzadas, el uso de predios como pago de deudas y la apropiación de tierras como botín de guerra, una situación que se extendió aproximadamente hasta 2005. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fallo también recuerda que la zona tuvo presencia de grupos armados y fue escenario de disputas por el dominio territorial. En 1992, según el expediente citado, hubo registro de 72 víctimas de homicidio, una cifra que muestra el nivel de violencia que enfrentaron las comunidades.

Compensación y nuevo proyecto de vida

Alias ‘Terror’ fue postulado a la Ley de Justicia y Paz, pero luego se apartó del proceso y se integró al Clan del Golfo. Según el reporte, su papel fue promover la expansión de esa estructura en el Magdalena Medio. En marzo de 2025, murió durante una operación de la Policía Nacional en el corregimiento Las Mercedes, de Puerto Triunfo.

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Autoridades detallaron cómo fue la operación en Antioquia donde fue abatido Oliverio Isaza Gómez - crédito @AndresJRendonC/X

La decisión de restitución tuvo en cuenta que la zona aún permanece bajo presión de estructuras criminales. Por esa razón, el juez ordenó que la familia López Henao sea compensada con un predio de características similares en otro lugar del país, en vez de regresar al terreno original.

La justicia también ordenó a la Unidad de Restitución de Tierras fomentar la creación de un proyecto productivo para que la familia pueda sostenerse mediante actividades comerciales. Además, el Sena deberá capacitarlos y las secretarías de la región donde sean ubicados deberán garantizar su inclusión como ciudadanos.

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El caso judicial cierra una etapa de más de dos décadas de desplazamiento forzado, pero también deja claro que la reparación no termina con una sentencia. Para la familia López Henao, la restitución implica recuperar un lugar digno en la vida civil, reconstruir estabilidad económica y dejar atrás años de desarraigo provocados por la violencia.