One Direction: los mejores memes que dejó el aniversario 12 de la banda

A 12 años de la creación de la aclamada boyband, fanáticas inundaron las redes sociales con memes (Fotos: caputura de pantalla Twitter)

El 23 de julio de 2010 en Inglaterra un grupo de jóvenes adolescentes comenzaba a consolidarse como una agrupación musical que, sin precedente alguno, se convirtió en todo un fenómeno del pop a nivel internacional. Fue gracias al reality show The X Factor que los nombres de Niall Horan, Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomilson y Liam Payne comenzaron a ganar popularidad entre millones de fanáticos y en las recién creadas redes sociales.

Si bien la exitosa fórmula de las boybands ya se había visto en ocasiones anteriores con agrupaciones como The Backstreet Boys, el impacto mediático que One Direction obtuvo los catapultó a ser una de las agrupaciones más famosas de los últimos años así como representantes del pop, pues mientras los británicos comenzaban a construir su carrera artística, paulatinamente Justin Bieber ya figuraba como uno de los principales exponentes del género.

Canciones con ritmos contagiosos, letras románticas, un gran carisma y un fandom sumamente leal fueron los componentes del éxito de One Direction, no obstante, el corazón de miles de directioners alrededor del mundo se rompió después de que en 2015 anunciaran la salia de Zayn Malik y una separación temporal de la boyband.

Pese a que actualmente han pasado más tiempo separados del que estuvieron juntos como agrupación, en más de una ocasión se ha demostrado que su fandom sigue latente y, así como han impulsado las carreras artísticas de los integrantes en solitario, también han redoblado esfuerzos para no dejar morir los más grandes éxitos de aquella boyband que robó suspiros durante la última década, por ello, en el aniversario número 12 de la fundación de la agrupación, miles de internautas inundaron las redes sociales con todo tipo de mensajes al respecto y, por supuesto, los memes no pudieron faltar.

Fue así como a lo largo del pasado sábado 23 de julio, en redes sociales se mantuvo en tendencia el hashtag #12yearsofonedirection a través del cual miles de fanáticas y fanáticos compartieron su emoción por celebrar un año más de la creación de la banda y recordar algunos de los momentos más memorables de cuando la agrupación se mantuvo activa.

De este modo, entre los múltiples mensajes compartidos en redes sociales, internautas recordaron los inicios de la boyband en The X Factor así como también especularon sobre la posible publicación de un video inédito de la agrupación, mismo que aunque fue el 12vo aniversario, la industria musical optó por mantener privado.

Cabe mencionar que, a raíz de la salida de Zayn Malik de la boyband, todos los integrantes apostaron por su carrera como solistas y lanzaron sencillos y álbumes de estudio, siendo Harry Styles quien alcanzó un mayor éxito que sus compañeros de One Direction.

Fue en 2017 cuando el carismático integrante lanzó su primer álbum de estudio para dos años después publicar Fine Line y este 2022 Harry’s House, proyectos que lo han llevado a romper múltiples récords, giras mundiales e incluso a posicionarse como el artista número tres con más oyentes en la plataforma musical de streaming Spotify.

Por su parte, Niall Horan ha sacado dos álbumes de estudio y actualmente su gira mundial se encuentra suspendida, en tanto, Liam Payne ha colaborado en sencillos mundialmente exitosos y Louis Tomilson lanzó su álbum Walls.

Zayn Malik, quien fue el primer integrante en abandonar la agrupación, también logró lanzar al mercado su disco Mind of Mine aunque la respuesta del público no fue tan favorable como en el caso de Harry Styles, no obstante, Malik se mantuvo en la mirada pública por su relación sentimental con la modelo Gigi Hadid y por ser el único miembro de la agrupación en convertirse en padre.

“Aunque no todo fue color de rosa, para todo el fandom fue una buena época esos años que estuvieron juntos. Gracias a los chicos por marcar la adolescencia de todos, por hacer más amena esa etapa en tu vida en la que te sentías que nadie te quiere”; “Bueno gente que no se pierda la costumbre de llorar cada 23 de Julio a una banda que celebra 12 años de los cuales solo 5 años estuvieron activos, que te digo las directioners el fandom más leal”; “1D se volvió famoso literalmente en un año, un año costó que se los conocieran EN TODO EL MUNDO si entienden que nadie nunca se lanzó a la fama tan rápido como ellos ? Una locura, una maldita locura #12YearsOfOneDirection”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

