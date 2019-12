“¿Estoy rociando chispas de ambigüedad sexual para tratar de ser más interesante? No. En términos de cómo quiero vestirme y cuál será la manga del álbum, tiendo a tomar decisiones en términos de colaboradores con los que quiero trabajar. Quiero que las cosas se vean de cierta manera. No porque me haga ver gay, o heterosexual, o me haga parecer bisexual, sino porque creo que se ve genial. Y más que eso, no sé, solo creo que la sexualidad es algo divertido. ¿Honestamente? No puedo decir que lo haya pensado más allá de eso”, continuó.