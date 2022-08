La viral reacción de los jueces de La Academia por la ganadora y los lugares de sus finalistas (Foto: TV Azteca)

La gran final de La Academia: 20 años causó gran euforia en redes sociales, después de que el pasado domingo 14 de agosto, la representante de Honduras, Cesia, se colocó como la máxima ganadora del reality show, generando molestia entre los televidentes y siendo comparada esta situación con la viral reacción de los jueces que tampoco comprendieron la decisión de los votantes.

A pesar de que durante su última participación en el programa de TV Azteca las cantante triunfó con una impecable participación de la canción Por amor, de Marco Antonio Muñiz, recibiendo grandes elogios por parte de sus críticos, no fue suficiente motivo por que La Leona de Honduras fue desacredita en redes sociales pues los fans esperaban que Mar se quedara con el primer lugar y el millón de pesos, así como otros participantes obtuvieran una mejor posición.

Aunque el quinto lugar de Rubí fue el único que logró ser neutral para los seguidores, la crítica y los mismos participantes, la llegada de Nelson al cuarto lugar causó la ira de más de uno que daba por incluso ganador al representante de Guatemala, repitiendo la tensión que se vivió en el 2019 cuando Dennis Arana -del mismo país- quedó en la misma posición.

Lolita Cortés se habría mostrado molesta por el resultado (Foto: TV Azteca)

Lolita Cortés, Ana Bárbara, Arturo López Gavito y Horacio Villalobos no dudaron en externar su descontento y asombro por el lugar del cantante así como la posición de Mar, quien aparentemente pintaba como la gran ganadora de La Academia: 20 años y terminó colocándose en tercer lugar, siendo un giro demasiado inesperado pues la representante de Ecuador también era la favorita de los críticos para que ganara.

Aunque la joven cantante logró colarse al top tres y así obtendrá su contrato por sus dos primeros sencillos bajo la supervisión de Sony Music, una de las disqueras más importantes a nivel mundial, pues tiene entre sus filas a figuras como Adele, Miley Cyrus y más, los fans esperaban más y con divertidos memes compararon su enojo con la reacción viral del panel de jueces que tampoco demostraron estar de acuerdo con el segundo lugar de Andrés.

Los críticos dejaron de ser grabados pues ignoraron el resultado (Foto: Instagram/@laacdemiatv)

“Increíble que un meme defina a todo un país que neta no entiende como Cesia le ganó a Mar cuando era más que claro que su victoria era justa”. “Pasaron como más de dos meses y jamás entendí ni un poco a la tal Cesia y lo que cantaba”. “Okay, discutible si Mar o Cesia merecían el primer lugar, pero ¿Nelson está en cuarto? Me parece un acto de homofobia pues él es integrante de la comunidad LGBT+ y le aplicaron la misma que a Dennis Arana quien también es gay”. “El top tres era de Nelson, Mar y Andrés, lo de Rubí quedó bien pero Cesia no es la ganadora que México y toda Latinoamérica quiere, fin”, expresaron.

Si bien los resultados finales favorecieron casi a todos los finalistas, a excepción de Rubí que no logró obtener el contrato con la disquera o algún otro tipo de premio en efectivo o especie, lo amantes del reality show argumentan que el ganador no siempre es el más exitoso, siendo Carlos Rivera la única diferencia-, por lo que las historias de vida de ex académicos como Yuridia, Yahir o Víctor García fueron recordadas y comparada con la situación actual de La Academia: 20 años.

La Academia 2023

Este es e top tres que la mayoría de los fans esperaban (Foto: Twitter/@lacadems-memera)

Durante la despedida oficial de Lolita Cortés, La Jueza de Hierro dejó en claro que regresará el próximo año si se le hace la cordial invitación, pues es un proyecto que quiere mucho, abriendo las posibilidades de que la franquicia regrese por una temporada regular número 14.

