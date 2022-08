Danna Paola rompió un impresionante récord en plataformas digitales con su nuevo sencillo “XT4S1S”

La cantante se encuentra en importantes listas de popularidad musical (Foto: Instagram/ @dannapaola)

Danna Paola sigue cosechando éxitos en su carrera como cantante, pues tras estrenar su sencillo líder para su nuevo álbum musical, XT4S1S, obtuvo un impresionante récord que ha sido un sólido argumento para que medios internacionales la llamen la nueva Princesa del Pop Latino.

La también actriz obtuvo el récord de la canción por una artista mexicana con mayor número de streaming del 2022, superando a artistas como Belinda, Kenia Os y Paty Cantú, pues tan solo en México recibió más de 375 mil reproducciones en Spotify en menos de 24 horas, colocándose como la canción pop más popular del momento.

Además debutó en la posición número 33 del conteo nacional de la plataforma musical, siendo por el momento su mejor ubicación en toda su carrera como cantante, por lo que no ha duda en agradecer a sus fans en redes sociales el apoyo que ha recibido, pues son contadas las canciones pop que tienen éxito en una era donde el reggaetón parecer ser el género musical dominante y más por exponentes masculinos, como Bad Bunny o J Balvin.

El video musical de la canción ha obtenido una gran cantidad de vistas (Captura YouTube: Danna Paola)

“OUUUUT NOW!!! XT4S1S X’ después de casi un año sin música, y un proceso creativo muy intenso, por fin volví a conectar con lo que soy como artista. Aprendí que a veces es más importante sentir en alma y en los huesos la música que estás creando, que siempre andar en búsqueda del ‘hit’. Las canciones son un hit cuando conectas con ellas de verdad”, comenzó a mencionar en su cuenta de Instagram.

“Estoy muy orgullosa de esta canción y saber en el alma que está hecha con todo el amor y cómo dice su nombre, con todo el éxtasis que me genera crear música. Que orgullo saber que hicimos esta canción en la sala de casa. Te amo y te admiro mucho, gracias x tu magia. @alexhoyer_ ¡YA DISPONIBLE! ESCUCHENLA YAAAAA!!! A y disfruten descubrir #XT4S1S por primera vez, es todo una experiencia, y espero que los haga sentir una vibra deliciosa!!!! THX”, finalizó.

El buen recibimiento del público también se vio reflejado un una gran cantidad de comentarios en redes sociales, donde no solo la ovacionaron por regresar al pop, sino también por desempeñarse como escritora y productora musical del sencillo, pues lo realizó con su novio Alex Hoyer, siendo los único participantes en la autoría.

La nueva era ha sido catalogada por sus fans como innovadora (Foto Instagram: @dannapaola)

“Vivan las mujeres que hacen pop sin importar que lo de hoy es el reggaetón”. “Una mexicana poniendo en alto el nombre del país aún cuando ya son contados los artistas que se atreven a lanzar algo únicamente pop y más en solitario como lo hizo ella”. “Danna Paola superando los estrenos de Belinda y Kenia Os a pesar de que la primera es súper viral por lo de Nodal y la segunda es una gran promesa”. “Dirán misa pero Danna siempre se reinventa, tal vez por eso está teniendo tanto éxito”, escribieron.

Su primer Auditorio Nacional fue sold out en solo 10 minutos

En cuando la protagonista de Atrévete a soñar (2010) anunció su Tour XT4S1S sus fans enloquecieron al grado de terminar con las entradas disponibles para el concierto que ofrecerá el próximo 16 de noviembre en el Auditorio Nacional. Esto sucedió durante el primer día de preventa especial para beneficiario Citibanamex y conmocionó tanto a la cantante que compartió su alegría a través de un TikTok.

La actriz prometió anunciar nuevas fechas.

“No tengo palabras, se los juro. Sold out en preventa de mi primer Auditorio Nacional... ¿Es enserio? Se los juro que no me lo esperaba. Me encanta que la vida me sorprenda, que mi carrera me siga sorprendiendo. Se los juro que es una bendición super grande y se los agradezco muchísimo, les juro que van a vivir el mejor show de su vida”, dijo.

