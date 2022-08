Cuál fue la advertencia que el papá de Rubí le hizo a su hija previo ingresar a “La Academia”

El papá de Rubí platicó su reacción al enterarse que su hija entraría en "La Academia" (Foto: FG Rubí Ibarra García)

La Academia: 20 años está llegando a su etapa final y una de las concursantes que más ha dado de qué hablar durante esta nueva generación es Rubí Ibarra, quien a pesar de haber recibido duras críticas por parte del panel de jueces desde sus primeras apariciones en el programa, con su carisma y perseverancia consiguió llegar al último tramo de la competencia.

De igual manera, quienes simultáneamente han experimentado el trayecto de la joven por su paso en el concurso de canto en TV Azteca han sido sus padres, que además de apoyar a su hija incondicionalmente, también se han preocupado por ella desde antes de que fuera seleccionada como participante del programa.

Fue en exclusiva con Infobae México, donde Crescencio Ibarra, padre de la potosina narró cómo fue que se enteró que su hija sería parte de La Academia.

“Rubí estaba en Monterrey allá estaba haciendo cositas, entonces de repente viene acá al rancho y me comenta que ya había hecho casting (...) la cosa es que ella ya tenía planes”, comenzó a decir.

Al enterarse de la noticia, Don Crescencio experimentó varias emociones, pues no era ajeno al riguroso formato del programa y fue por ello que decidió hacerle una advertencia a Rubí.

Rubí sorprendió a los jueces el sábado pasado al cantar "Colgando en tus manos" (Foto: Instagram/@laacademiatv)

“Entonces llega y me comenta a mí y yo le digo: ‘Mira mi hija, eso es bien duro, es bien difícil, te van a bombardear, te van a destrozar, pero bueno ahí tú”, sabíamos que es algo muy duro y difícil porque nosotros ya hemos visto las Academias y es algo duro, es algo que se necesita de verdad valor y carácter para aguantar tanto”, externó.

El padre de Rubí contó que dedicarse al canto siempre fue uno de los mayores sueños de la ahora finalista de La Academia, pues desde que tenía seis años ya entonaba canciones y entre algunas de sus interpretaciones favoritas figuraban melodías de Selena Quintanilla o de mariachi.

“Rubí siempre fue una niña alegre, siempre le ha gustado andar ahí de metichilla en la escuela cuando había eventos, siempre le ha gustado. Yo recuerdo que cuando era chiquita íbamos a los eventos de la escuela y siempre hacen bailables y ella siempre quería figurar haciendo lo que le gustaba”, reveló.

Cómo reaccionó Rubí tras la advertencia de su papá

Crescencio Ibarra explicó para este medio que, después de externarle a Rubí su apoyo y preocupación sobre los retos a los que podría enfrentarse en La Academia: 20 años, la potosina continuó muy decidida a perseguir su sueño.

“Entonces me comenta: ‘Mira papá, ahí tú si tú no vas o no va mi mamá, yo voy para allá. Entonces ya tenía una decisión ella. Entonces dijo, ‘mira papá, soy consciente de lo que puede pasar, de lo que me pueden decir’ y le dije: ‘Mi reina, a mi no me queda más que apoyarte’ “, declaró.

Desde pequeña Rubí quería ser cantante (Foto: IG @laacademiatv)

El padre de Rubí recordó que, después de eso, platicó con su esposa y acordaron que ella acompañaría a su hija a terminar el proceso de selección para el programa.

“Yo no sé si me sentí bien o lo celebré o no, porque para mí lo que ella ha vivido ha sido algo bien duro, bien fuerte y yo dije: ‘’Qué sea lo que dios quiera, finalmente ese es su sueño y quiero seguirla apoyando, pero la verdad yo todavía no estaba contento por todo lo que veía venir”, sentenció.

Y es que, Don Crescencio destacó que para él era importante que Rubí comprendiera a lo que se enfrentaría, ya que no sólo sería un reto vocal, sino también físico y emocional.

“Hay muchas cosas buenas, pero también hay muchas negativas, entonces necesitaba ir bien preparada mentalmente. Entonces cuando a mí me dice que ella sabe a lo que va, yo le digo: “Hija, Dios que te ayude, no me queda más que echarte la bendición y adelante”, sentenció.

La potosina se ha ganado el cariño del público (Foto: IG laacademiatv)

Respecto al final de La Academia -la cual se llevará a cabo el próximo 13 y 14 de agosto- el padre de Rubí confesó que la familia de la potosina sí tiene planeado asistir a la Ciudad de México para presenciar los últimos conciertos, pues consideran importante que la joven sienta el cariño y apoyo de sus seres queridos.

“Ya vendrán cosas buenas y si no, como le dije yo a mi hija: ‘Esto apenas empieza, se acaba La Academia, pero tu carrera, lo que quieras tú seguir, debes continuar preparándote, luchando, tocando puertas, esto aquí no termina, el camino que tu quieras siempre cuentas con mi apoyo’ y eso es lo que puedo ofrecerle a mi hija”, concluyó.

