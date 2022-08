Así respondió Paco de Miguel a las malas caras de Lolita Cortés

Paco de Miguel en La Academia (Foto: Facebook / Paco de Miguel)

El influencer y comediante Paco de Miguel estuvo presente en el concierto del sábado 13 de agosto en el programa La Academia para entregar una serie de premios de TikTok.

Al pacer a Lolita Cortés no le gustaron para nada los chistes de Paco de Miguel, pues se mostró molesta ante la presentación del joven.

En respuesta a este suceso Paco de Miguel hizo un tiktok junto al director de La Academia, Alexander Acha, y respondió al incómodo momento que presención.

El video fue subido a la cuenta de Alexander y allí el influencer, quien suele imitar profesoras y otras mujeres con tono humorístico, le comentó al director que Lolita había sido grosera.

El polémico regreso de Lolita Cortés a La Academia (Foto: Instagram/@laacademiatv)

“Director, venga por favor. Tuve una situación con la maestra Lola, estando yo allá hizo una mueca la cual a mí no me pareció absolutamente nada, me hizo una mueca y me faltó al respeto. Entonces le pido por favor arregle esta situación o si ella tiene algún problema conmigo venga y lo arregle y me lo diga”, dijo el influencer.

Por su parte, Alexander Acha respondió “Pero qué le digo (...) Es que yo no la puedo controlar, ella viene enojada, viene de jeta, qué hago yo”, mientras le suplicaba a Miss Lety (Paco de Miguel) que no escalara más el problema.

Incluso se puede ver en el video como el cantante se pone de rodillas ante Paco para que no lo acuse con la “SEP”. “Si no esto yo lo voy a escalar hasta Secretaría de Educación Pública y voy a meter mi queja”, decía el joven.

El sketch ya cuenta con medio millón de visualizaciones, 53 mil likes y mil cometarios en los que destacan respuestas como “Jaja lo bueno es que se lo ha tomado con humor”; “Mis respetos Paco por tu trabajo, se sentía muy mala vibra en el foro y tú supiste evadirla”.

Por su parte, la jueza de hierro no habría soportado los chistes y comentarios sarcásticos que lanzó Paco de Miguel al interpretar a uno de sus personajes, Miss Lety. Sus caras no pasaron desapericibas e incluso dijo que “ni lo estaba viendo”.

Paco de Miguel y William Valdés fueron los elegidos para entregar los premios especiales que TikTok creó específicamente para aplaudir la personalidad de los alumnos por los videos que circulan de ellos dentro de la casa y allí fue cuando el influencer lanzó los chascarillos.

Algunos de los chistes que Paco de Miguel hizo referencia a la jueza, lo que quizá terminó provocando que ella se molestara, aunque según el tiktoker Pablo Chagra, ese fue un guion que le dieron y él no lo había escrito.

Y es que cuando todos pensaron que el incómodo momento ya había terminado Miss Lety pidió una cámara para solicitar que no votaran por Vanessa Claudio en la categoría ¡OMG Qué Flow!.

Paco de Miguel como Miss Lety en La Academia (Captura Twitter)

“Yo creo que la gente hubiera querido votar por Vanessa Claudio porque ella tiene el mayor flow de aquí, pero no se puede porque ella no es académica. Por eso... ¿puedo pedir una cámara? quiero pedirle a todos nuestros televidentes que ya no voten por ella, lo pido, yo creo que México... bueno, por ella no pueden votar”, mencionó el comediante.

Con esa broma, Paco de Miguel revivió uno de los momentos más polémicos que La Academia, cuando Lola Cortés pidió seriamente al público que ya no votaran por Jolette.

“Quiero pedir a todos nuestros televidentes que ya no voten por ella, lo pido de corazón, yo creo que México es un país que nos ha dado excelentes artistas, cantantes, compositores y yo creo que la que lo está pasando más mal es Jolette. Yo pido por favor que ya no voten por ella porque esta es La Academia”, sentenció Lolita en aquellos años.

