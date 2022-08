Así fue el polémico regreso de Lolita Cortés a La Academia, tras abandonar el reality show

Así fue el polémico regreso de Lolita Cortés a La Academia (Foto: Instagram/@laacademiatv)

La Academia: 20 años ha generado una gran cantidad de sentimientos encontrados en el público mexicano, los amantes de los reality show e, incluso, en otras otras celebridades del medio artístico. Los finalistas ya fueron confirmados, siendo Nelson, Mar, Cesia, Andrés y Rubí los cinco académicos que buscarán consagrarse como la nueva gran estrella de su generación este domingo 14 de agosto .

A pesar de estar en la recta final, Lolita Cortés no dudó en hacer de su participación otro momento icónico en la televisión mexicana, pues cuando se dieron a conocer los nombre de los finalistas, la cantante se retiró del foro de grabación de TV Azteca asegurando que había mejores talentos que habían sido eliminados y mostrando con la acción su inconformidad con el resultado final de la empresa.

A pesar de ello, la incógnita sobre si regresaría o no a la televisora del Ajusco fue resuelta, pues La Jueza de Hierro se presentó en la primera parte de lo que será la gran final de La Academia, pese a lo que considera de los académicos, siendo la quinceañera más famosa de México una de las más criticada por ella y el resto del panel de jueces.

La cantante mostró su nuevo cambio de look en la gran final (Foto: Instagram/@laacademiatv)

Con un nuevo cambio de look, Lolita Cortés regresó a La Academia: 20 años demostrando su profesionalismo aún con los resultados, contrario a lo que diversos medios aseguraron, pues se especulaba que había abandonado el proyecto a solo una semana de terminar. Aunque su desempeño sí reflejó la falta de interés por los académicos que se disputan ganar el reality show, la crítica logró acaparar las cámaras tras su repentina salida unos días antes.

Su regreso rápidamente la posicionó entre las principales tendencias de redes sociales, acción que nuevamente reafirmó porqué es la consentida del público mexicano y que gracias a su presencia el proyecto de TV Azteca ha cobrado esa gran relevancia, tal y como ocurría a principios de la década de los años 2000 cuando le hacía comentarios a estrellas como Yuridia o Jolette.

“¿No que no’ diría mi querida Thalía, pues sin ella se sabe que el proyecto se cae”. “Que bueno que regreso, la verdad es que ya solo eran dos conciertos más, como para que dejara todo, aunque recuerden que años atrás era directora y ese no fue suficiente motivo para quedarse”. “Con cabello color zanahoria pero que bueno es siempre tener a Lolita en La Academia, de verdad que no me imagino este programa sin ella”, escribieron en redes sociales.

'La jueza de hierro' pidió que la gente apoyara a Eduardo, pero el público no respondió a su solicitud. (Foto: Twitter/@SilviaPalencia)

Lolita Cortés abandonó el panel de La Academia

El domingo 7 de agosto Eduardo quedó fuera de la gran final y se convirtió en el último expulsado de esta edición del reality artístico más importante de TV Azteca, ante ello La Jueza de Hierro hizo evidente su disgusto con la decisión del público y, tras escuchar quiénes serán las y los finalistas, decidió abandonar el panel sin mencionar palabra alguna.

Durante las tomas que hizo la cámara, se pudo notar que, molesta, se arrancó de inmediato el monitor de sus oídos y el micrófono para después agarrar su celular, entre otras cosas, y retirarse. Y es que, minutos antes de que Yahir comunicara el resultado de los votos, Lolita Cortés aseguró que Eduardo merecía estar en la final, pues consideró que su progreso a lo largo de las semanas fue satisfactorio.

Lolita Cortés tomó su celular, se quitó el micrófono y abandonó el panel. (Captura: La Academia)

Pese a las controversias este domingo 14 de agosto el público hispano conocerá al gran ganador de la edición festejo por los 20 años del programa, teniendo grandes apuestas a que Andrés o Cesia podrían disputar el título ya que tiene una gran cantidad de fans.

SEGUIR LEYENDO: