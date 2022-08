La Academia: Nelson recibió reconocimiento de los críticos; ganó un auto

Nelson tuvo la oportunidad de cantar junto a Paola Chuc, ganadora de la onceava generación. (Foto Instagram: @laacademiatv/ Captura de YouTube: La Academia)

La primera entrega de la gran final de La Academia 20 años dio mucho de qué hablar. Entre “aburrimiento” por las presentaciones solistas y magistrales duetos con ex alumnos -donde inesperadamente no se presentó Erasmo Catarino para cantar con Rubí-, los críticos hicieron valer sus contundentes opiniones y le otorgaron un reconocimiento muy especial a un participante por su destacado crecimiento dentro del reality, esto debido a que corre el riesgo de no ganar.

Fue Lolita Cortés quien, a nombre del panel de críticos, anunció que al terminar el concierto del pasado 13 de agosto le regalarían un automóvil a un académico: “Nosotros los críticos queremos darle un estímulo a quien nosotros consideramos que ha sido un alumno que se ha destacado por entre los demás”.

Sin embargo, la competencia está reñida y tanto él como Rubí, Mar, Cesia y Andrés podrían llevarse el millón de pesos y el trofeo, todo dependerá del público. Ante esta incógnita, Ana Bárbara, Horacio Villalobos, Arturo López Gavito y Lolita Cortés tomaron cartas en el asunto y de cierta manera reconocieron a quien ellos consideran debería ganar.

“Como ustedes saben el público es quien decide quién ganará La Academia, todos lo sabemos perfectamente. Y es por eso que nosotros los críticos nos reunimos con la producción y entonces decidimos hacer esta sorpresa”, explicó la Juez de Hierro.

Cabe recordar que durante la semifinal Lolita Cortés abandonó La Academia en cuanto se enteró que Eduardo -académico con mucho potencial- fue eliminado y Rubí pasó. De esta manera, la estrella de teatro musical manifestó su inconformidad con el voto popular y por esa razón habría hecho todo lo posible para reconocer al alumno que desde su perspectiva y la de sus compañeros debería ganar, pues al final los fans del programa pueden darle el premio a otro académico.

Al final del concierto, Lolita Cortés tomó la palabra para anunciar que el gran triunfador para los críticos es nada más ni nada menos que Nelson, querido intérprete guatemalteco que con su carisma y talento logró posicionarse como uno de los favoritos para convertirse en el ganador número 13 del reality.

Notablemente emocionado con la noticia, el joven cantante salió temporalmente del foro para ver su nuevo medio de transporte particular color blanco que estaba afuera, mientras que Cesia se robó la noche -de acuerdo con el público, con su interpretación de Cosas del amor junto a Érika Alcocer, ganadora de la segunda generación de La Academia.

Los fans de Nelson aplaudieron la decisión de los críticos y llenaron las redes sociales con mensajes de apoyo para el guatemalteco.

“Bien merecido, el más disciplinado, respetuoso y humilde. Su calidad humana lo ha llevado hasta la final, pase lo que pase el hecho de estar en la final lo hace ganador”. “Se lo tiene más que merecido y mañana ganará la Gran Final de este generación 20 años de La Academia”. “Siento que Nelson no se veía tan feliz, piensa quizá que es premio de consuelo o no sé”, fueron algunas reacciones en Instagram.

Aunque no ganaron, los demás duetos también fueron aplaudidos por el público. Andrés cantó junto a Myriam Montemayor -madrina de la decimotercera generación- Ya no vives en mí de Yuri, mientras que Rubí saltó al escenario junto al maestro Menny -finalista de la séptima edición del reality- para interpretar La pareja ideal, un icónico tema de Marco Antonio Solís y Marisela.

Cabe aclarar que durante la semana se anunció que la quinceañera más famosa de México se presentaría con Erasmo Catarino, pero el maestro no se presentó por diferencias con la producción.

SEGUIR LEYENDO: