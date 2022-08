Rubí reveló qué hará con el premio si gana “La Academia”

Durante la semifinal Rubí cantó con el maestro Menny porque no se presentó Erasmo Catarino. (Fotos: Instagram laacademiatv)

Por fin llegó el día, este domingo 14 de agosto se conocerá al ganador o ganadora de la decimotercera generación de La Academia. Los finalistas cada vez están más cerca de levantar el prestigioso trofeo, firmar un contrato con una reconocida disquera y llevarse un millón de pesos mexicanos. Por esa razón, durante la recta final del reality confesaron qué harán con el dinero si resultan triunfadores.

Fue durante una conferencia de prensa donde Mar, Andrés, Cesia, Nelson y Rubí se sinceraron sobre los proyectos que tienen fuera del programa, en especial con los sueños que buscarán cumplir si obtienen el jugoso premio.

Para comenzar, Rubí confesó que buscaría continuar su preparación como cantante y abriría un albergue para perros abandonados.

Rubí cantará "Mi error, mi fantasía" de Edith Márquez como su última presentación en el reality. (Foto Instagram: @laacademiatv)

“Me gustaría seguir con mis proyectos, seguir preparándome y tener constante crecimiento. Me gustaría mucho hacer alberges para perritos de la calle, me encantan y mis dos perritos que los conocen muchos por mis redes sociales, Cuqui y Gustavo, ellos son perritos que yo adopté de la calle, eran maltratados”, declaró.

Además de impulsar su carrera como solitas, Andrés también trataría de aportar a una fundación que se dedique a prevenir la diabetes. Y es que a sus 26 años el sonorense padece dicha enfermedad y con base en su experiencia sabe qué necesidades tienen los pacientes.

Andrés interpretará "Me va a extrañar" de Ricardo Montaner. (Foto Instagram: @laacademiatv)

“Me gustaría mucho apoyar asosiaciones que tengan mucho que ver con el cuidado y la prevención de la diabetes. Es una enfermedad sumamente cara, por eso es que me veo tan interersado en aportar un poquito porque creo que falta mucho hacer conciencia de los cuidados que debe tener un paciente de diabetes”, comentó.

Ya tengo ahí algunas canciones que no he sacado y que me encantaría compartirles muy pronto. También el premio incluye un contrato con una disquera, tres sencillos, es algo que me emociona muchísimo.

Cesia deslumbrará con "Por amor" de Marco Antonio Muñiz. (Foto Instagram: @laacademiatv)

Como la mayoría de sus compañeros, Cesia quiere desea continuar desenvolviéndose en la industria musical y de esta manera ofrecerla trabajo a más personas.

“Si yo resulto ganadora voy a seguir creando proyectos, voy a hacer música, seguir para multiplicarlo y así poder generar negocios, poder darle trabajo a las personas, hacer música, invertir, ayudar, crear asosiaciones, muchas cosas que uno quisiera hacer y que ojalá el público nos ayude”, mencionó.

Nelson cantará un clásico de la música romántica, "Mientes" de Camila. (Foto Instagram: @laacademiatv)

Nelson no se quedó atrás y en dado caso de ganar el millón de pesos mexicanos trataría de lanzar su primer álbum de estudio, ya que tiene varias composiciones. Pero eso no es todo, también abriría una academia de danza y se compraría un carro.

“Siempre he tenido un sueño, abrir una academia de baile y música, esa es una de mis metas y con ese dinero creo que podría estar bien para abrirlo. Y quisiera sacar mi primer disco porque yo no tengo música oficial afuera, tengo composiciones, pero nunca he sacado mi música, así que aprovecharía mi música y para comprar un carito”, dijo.

Mar brillará con "Ahora tú" de Malú. (Foto Instagram: @laacademiatv)

El guatemalteco cada vez está más cerca de cumplir sus sueños, pues durante la primera entrega de la gran final recibió un automóvil blanco como reconocimiento de los críticos por sus crecimiento dentro del reality.

Finalmente, Mar sólo quiere una cosa, convertirse en pop star: “Lo invertiría en música, en mi carrera, en darle ese impulso que necesita. Mi sueño siempre ha sido ser una referente del pop rock latino, creo que ahorita hacen falta mujeres en el rock sobre todo, entonces aquí estoy yo para ocupar ese lugar”.

Ahora sólo queda esperar a que den lo mejor de sí esta noche y que el público vote por su favorito a través de la página oficial de TV Azteca.

SEGUIR LEYENDO: