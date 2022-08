Maestro de ‘La Academia’, que es la voz original de Timón en el Rey León, cantó “Hakuna matata” con los finalistas

Los alumnos cantaron con el maestro (Fotos: La Academia/ El rey león)

Una de las películas infantiles más importantes para muchas generaciones es sin lugar a dudas El Rey León y a pocos días de que termine La Academia: 20 años, los finalistas se sorprendieron cuando uno de sus maestros reveló que él fue quien dobló la voz (durante las canciones) de la tierna suricata Timón en el clásico de Disney.

Se trata del profesor Raúl Carballeda, el cual tiene una amplia trayectoria en la industria musical y de doblaje, pues le ha dado voz a personajes animados como el Príncipe Edward de Encantada; Ling en Mulán; el ratón Jaq en La Cenicienta, entre muchos otros más.

Fue así que, durante una de las últimas reuniones que tuvo con los cinco finalistas de esta generación de La Academia, el profesor decidió sorprender a los jóvenes al entonar Hakuna Matata, una de las canciones más emblemáticas de El Rey León.

En el video que rápidamente se viralizó en redes sociales se puede observar a Carballeda frente a Cesia, Nelson, Andresse, Mar y Rubí. Y tras empezar con los primeros versos de la canción que dicen: “Hakuna Matata, una forma de ser...”, los académicos estallaron en gritos por la emoción.

Así a coro con el maestro, uno a uno de los participantes del concurso de canto en TV Azteca se unieron al momento y, de esta forma, rememoraron su infancia.

Las reacciones por parte de los usuarios de TikTok no se hicieron esperar y también se mostraron felices por la interpretación de Raúl Carballeda.

“Definitivamente lo mejor de esta generación”. “La vibra que transmite el maestro”. “Razones por las que me gustaría estar en La Academia”. “Qué hermoso momento”, fueron algunas de las menciones.

Sin embargo no todo fue bueno, ya que internautas se percataron que algunos de los finalistas no se sabían la letra de la canción y lo hicieron notar en la caja de comentarios.

“Estos jóvenes ni se la saben, es un clásico”. “Ninguno de ellos había nacido cuando esa peli nació”. “¿Cómo que no se la saben”. “Pecado que no se la sepan”, escribieron.

Cabe recordar que esta generación de La Academia se ha convertido en entrañable para algunos de los espectadores, ya que los concursantes han hecho gala, durante la transmisión 24/7, de sus carismáticas personalidades y ocurrencias.

Tal es el caso de Andrés, quien en la última semana de “encierro” comenzó a hacer covers de todo tipo y sorprendió a los fans tras interpretar Pantalones Rotos, una melodía de Bob Esponja.

Mientras el artista cantaba, Nelson y Rubí no dudaron en llegar a bailar y aplaudir, llegando incluso las demás académicas para también aprovechar unos momentos ante la cámara que ya había obtenido Andrés.

Otro momento fue cuando Andresse cantó junto a Mar y Rubí un cover de What makes you beautiful de la boyband One Direction o el instante en que el sonorense se confesó fan de High School Musical e interpretó una de las coreografías de la película.

La gran final de La Academia: 20 años ocurrirá el próximo domingo 14 de agosto a través de todas las señales de TV Azteca en México, Guatemala y Estados Unidos.

