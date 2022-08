“Creo que merezco ganar”: Rubí confesó los motivos por los que debería obtener la victoria en La Academia

(Fotos: Instagram laacademiatv)

La gran final de La Academia: 20 años está cada vez más cerca, pues después de la última noche de eliminación se ha generado una gran cantidad de sentimientos encontrados en el público mexicano, los amantes de los reality show e incluso en otras otras celebridades del medio artístico. Por ello los finalistas -Nelson, Mar, Cesia, Andrés y Rubí- tuvieron su última oportunidad ante los medios de comunicación de argumentar por qué deberían ganar el reality show.

Aunque cada uno de los académicos mencionó sus argumentos, fueron las palabras de la quinceañera más famosa de México las que causaron gran revuelo, pues a pesar de las críticas que tuvo durante toda la temporada y su aparente limitación vocal, ella considera que debería ganar y estos son los motivos:

“La verdad creo que aquí como todos mis compañeros, llegué aquí al proyecto como todos saben… Me costó mucho y todavía me cuesta pero soy consciente de que debo seguir preparándome, me voy a preparar aquí y allá afuera, porque veo un constante crecimiento en mí y siempre me he mostrado una persona real y pues creo que me merezco ganar”, comenzó a relatar.

La cantante ha sido muy criticada toda la temporada Foto: Instagram/@laacademiatv

Los argumentos que la cantante mencionó se veían reflejados en su paso por el reality show, pues ella considera, al igual que otros compañeros, que una extraordinaria voz no es suficiente para ser un gran artista, pues hay muchas más cualidades que el público busca en ellos.

“Así lo siento yo, porque realmente para mí es muy genial poder inspirar a otras personas, que como dijo Nelson, dudan de lo que pueden hacer. Yo muchas veces dudé de mí misma, yo muchas veces dije ‘Qué estoy haciendo aquí, no puedo, de verdad qué estoy haciendo’, entonces aún así estoy aquí. Entonces quiero inspirar a las personas a que no se trata de tener una gran voz sino también de otras cosas que puedas brindas y cómo impactas”, agregó.

Para finalizar su participación la joven aseguró que las cosas funcionan así no solo en los reality shows sino también en la vida real, por lo que no se dará por vencida rumbo al gran final que TV Azteca prepara para su temporada de festejo por los 20 años del programa.

Los televidentes han votado por ella hasta la gran final Foto: Instagram/@laacademiatv

“Las cosas son así entonces estoy muy contenta por mí, por mis compañeros”, finalizó, aunque fue interrumpida por Andrés quien le mencionó “Una gran voz ayuda mucho también”, siendo tomado por sus fans -los rubilivers- como una forma de burlarse de ella y hacer menos lo que acababa de expresar.

La gente que a través de redes sociales pudo seguir la conferencia no ha dudado en dividir la opinión, pues mientras unos aplaudieron sus alentadoras palabras, muchos más consideran que no debería “hacerse ilusiones” pues es la que “menos capacidad vocal” posee.

“La verdad es que no me gusta como canta y aún así considero que tiene un punto a su favor, vemos cuantos artistas a fuera muy exitosos realmente tiene una voz de ángel. La respuesta es poca y eso no es impedimento para su éxito”. “Pobre que piense que con su controversia puede ganar, aunque para ser sincero me gustaría que eso pasé para ver como todo mundo quema TV Azteca y el internet”. “Yo no la veo como un rival, pero es muy cierto, si llegó colarse hasta la gran final, no duden que pueda ganarla con el mismo método, advertidos están”, escribieron.

Los 5 finalistas de La Academia 20 años: Nelson, Rubí Mar, Cesia, Andrés (Foto: Instagram / @laacademiatv)

Rubí se presentará el próximo fin de semana con el ganador de la cuarta generación, siendo una de las sorpresas que prepara TV Azteca para despedir a La Academia: 20 años.

