La Academia: qué canciones interpretarán los alumnos en la gran final

Por primera vez, Alexander Acha participó como director. (Foto: Instagram/@laacademiatv)

Ya comenzó la cuenta regresiva para que comience la gran final de La Academia, el reality de canto que en su decimotercera generación dio mucho de qué hablar por las interpretaciones de los alumnos, las contundentes opiniones de los críticos, la calidad de conducción de Yahir y los encontronazos que protagonizaron Lolita Cortés y Alexander Acha.

Los finalistas son Andrés, Cesia, Nelson, Mar y Rubí, siendo la quinceañera más famosa de México quien se encuentra hasta abajo en la tabla de posiciones, por lo que corre el riesgo de quedarse a un paso de cumplir su sueño. Mientras tanto, las redes sociales están inundadas con comentarios a favor y en contra de los académicos, situación que da pie a los conciertos más reñidos de la competencia.

Sólo hay dos mexicanos en la final: Rubí y Andrés. (Fotos: Instagram laacademiatv)

Desde que inició La Academia los cinco alumnos que llegaron hasta el final sobresalieron por sus espectáculos y calidad vocal, en especial Cesia y Mar, quienes lograron ganarse una gran comunidad de fans mexicanos aunque no son oriundas del país. Andrés y Nelson también brillaron sobre el escenario y con su gracia se convirtieron en favoritos para llevarse el premio. Sin embargo, el pase de Rubí generó polémica porque todavía tiene muchos errores en sus presentaciones.

Mucho tiene que ver las canciones que interpretan cada concierto, por esa razón, a continuación te presentamos cuáles serán las canciones que los académicos presentarán en los últimos dos conciertos de esta generación de celebración por el 20 aniversario del reality en México.

Canciones sábado 13 de agosto

Cabe recordar que Nelson se convirtió en el primer finalista del reality por mayoría de votos del público. (Foto: Instagram / @laacademiatv)

- Mar: Amores extraños de Laura Pausini

- Cesia: Yo viviré (I Will Survive) de Celia Cruz

- Rubí: A fuego lento de Rossana

- Andrés: Ayer de Luis Miguel

- Nelson: Robarte un beso de Carlos Vives

Canciones domingo 14 de agosto

(Foto: Instagram/@lacademiatv)

- Mar: Ahora Tú de Malú

- Cesia: Por amor de Marco Antonio Muñiz

- Rubí: Mi error, mi fantasía de Edith Márquez

- Andrés: Me va a extrañar de Ricardo Montaner

- Nelson: Mientes de Camila

De acuerdo con información que compartió la producción de La Academia a través de sus redes sociales, en los últimos dos conciertos se contará con la participación estelar de Natalia Jiménez, reconocida intérprete española que saltó a la fama como vocalista de La Quinta Estación. También se presentará Pancho Uresti, intérprete de Te ves muy feliz, Tú de que vas, Desvestida y Alborotada, por mencionar algunos de sus temas más sobresalientes.

Alexander Acha se defendió tras criticar a un finalista de “La Academia”

Los alumnos comenzaron su última semana dentro del reality recibiendo las canciones que cantarán en la final y ensayando cómo quedarán montadas bajo la guía de sus maestros. Fue durante una de estas clases donde el director hizo un comentario que rápidamente se viralizó debido a que, según usuarios de redes sociales, demostró un cierto grado de favoritismo.

“A ver, Nelson no canta como tú”, expresó Alexander Acha en plática con Andrés, quien agregó: “Pero es bien exacto”. Pese a ello, el hijo de Emmanuel insistió: “Sí, pero no tiene… por el registro y todo no puede llegar a esas notas, le es imposible, Nelson no llegaría por el peso vocal, no hay manera, tiene otro registro”.

La verdad, y te lo voy a decir así aunque parezca injusto pero es la realidad, los barítonos, como te diré, hay muy pocos cantantes famosos y exitosos barítonos, pero rarísimo, sólo en la música culta. En la música popular, no te creas, porque estamos acostumbrados a que la explosión sea allá arriba, no abajo.

Tras lo ocurrido, el cantante recurrió a sus redes sociales para aclarar la situación:

“Cuando le dije a Andrés que Nelson no cantaba como él, sí, tampoco Andrés canta como Nelson y me estoy refiriendo al timbre de voz, al registro a eso me refiero (...) estos son sus tonos de voz. Andrés es un tenor lírico y Nelson es un barítono ligero y son dos registros que están así cruzados. Estos agudos que tiene Andrés, no los tiene Nelson, ni los puede tener, tal vez con el tiempo. pero jamás va a tener este timbre, es una cosa genética”, puntualizó.

SEGUIR LEYENDO: