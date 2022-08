“No canta como tú”: Alexander Acha dejó entrever quién es su favorito de La Academia

Alexander Acha es el director de "La Academia: 20 años" (Foto: Instagram/@laacademiatv)

La gran final de La Academia: 20 años está por llegar, pues el próximo domingo 14 de agosto sabremos qué finalista obtendrá el título de máximo ganador, además de cada uno de los cuestionables premios que se ofrecieron para dicha temporada. Aunque las apuestas entre los fans ya están hechas, el director de esta generación, Alexander Acha, ya habría dejado entrever quién es su favorito, pese a que su trabajo es apoyar a todos por parejo.

Durante la última semana de “encierro” dentro de la casa de canto más famosa de México, Nelson, Mar, Cesia, Andrés y Rubí han demostrado que si bien la preparación será la clave para defenderse en las últimas batallas vocales, el apoyo de cada uno de sus maestros es también indispensable, por lo que el participante de Sonora acudió con el profesor de canto y recibió la visita del hijo de Emmanuel.

Ahí, el actual director de la generación 2022 realizó una confesión que habría dejado ver que Andrés es su favorito, demeritando el futuro artístico de Nelson, a pesar de que es considerado como una de las mejores voces de la temporada y la franquicia, por lo que en redes sociales ya han comenzado a reclamarle el favoritismo que dejó entender con sus palabras.

“A ver, Nelson no canta como tú”, expresó Alexander Acha para después ser interrumpido por el académico: “Pero es bien exacto”. Ante ello el director volvió a repetir la frase y agregó “Sí, pero no tiene… por el registro y todo no puede llegar a esas notas, le es imposible, Nelson no llegaría por el peso vocal, no hay manera, tiene otro registro”.

Aunque Andrés parecía no entender la situación, incluso siendo el maestro presente el que apoyaba las palabras de Alexander, el intérprete de canciones como Te Amo, Es mi mujer y Dónde Están Las Almas, continuó agregando más “verdades” que a su consideración favorecían el futuro del académico y no el de Nelson, a quien mencionó que posiblemente no triunfe después de La Academia: 20 años.

“La verdad, y te lo voy a decir así aunque parezca injusto pero es la realidad, los barítonos, como te diré, hay muy pocos cantantes famosos y exitosos barítonos, pero rarísimo, sólo en la música culta. En la música popular, no te creas, porque estamos acostumbrados a que la explosión sea allá arriba, no abajo”, finalizó.

El hijo de Emmanuel aseguró que no le ve un futuro exitoso a Nelson (Foto: Instagram/@laacademiatv)

Ante sus palabras, rápidamente más de uno logró guardar el momento en video de la transmisión que se realiza las 24 horas del día, difundiendo en redes sociales y causando aún más controversia, porque su forma de pensar fue expresada justo en la recta final del programa, lo que para algunos es una señal de que, como su favorito, Andrés puede ganar el reality show de TV Azteca.

“Alexander Acha tiene favorito y eso sí o sí va a influir en quién pueda ganar este domingo”. “Creo que sus palabras llegaron en el peor momento, pues estamos a días de conocer al ganador”. “Que le costaba al director que terminara el programa para decir quién era su favorito y todo eso”. “Cada que abre la boca dice algo mal, que si no le ve futuro a fulanito, que su favorito es el otro, o sea qué clase de director es ese que se expresa así cuando su función es apoyar a todos por igual”, agregaron fans.

Nelson Carreras fue elegido como alumno de La Academia como uno de los pocos representantes del extranjero (Foto: Instagram / @soynelsoncarreras)

La situación luce aún más complicada para Alexander Acha debido a que Nelson ha creado una gran cantidad de seguidores en redes sociales gracias a su carisma y talento, además de que la comunidad LGBT+ le ha dado un apoyo incondicional puesto que es el único representante en La Academia: 20 años, así como de los pocos -ya solo él y Dennis Arana lo han expresado abiertamente en el programa- en toda la historia.

