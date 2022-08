Con qué negocios alternos se sostiene Yosstop luego de que cerraran sus canales de YouTube

Yosstop tiene otros ingresos además de YouTube (Fotos: Facebook/GYexperience)

Yosseline Hoffman, mejor conocida como Yosstop, es una creadora de contenido que cuenta con millones de seguidores; sin embargo, hace poco YouTube cerró sus canales, de donde obtenía parte de sus ingresos.

El pasado 11 de julio, la influencer informó que la plataforma no solo había cerrado sus cuentas sino también la de su esposo Gerardo González Bañales. “Ni siquiera nos dieron oportunidad de descargar el contenido”, dijo.

Asimismo, Yoss aclaró que realmente no le importaban sus canales pero sí estaba preocupada por los de Gerardo, ya que no había ningún motivo aparente para que lo hicieran.

“De verdad no entiendo qué es lo que está pasando, a mí mis canales no me importan ya que se pierdan, pero me saca de onda por Gerardo porque se quedó todo consternado y sin saber qué”, agregó.

Y es que la creadora de contenido tiene otras ocupaciones y negocios, por lo que la eliminación de los canales en YouTube sí debió impactar en su economía, pero no para dejarla sin sustento.

YosStop denunció la baja de su cuenta de YouTube (Foto: Instagram/@Justyoss)

Yosseline tiene dos cuentas de Instagram, la personal, @jusyoss que posee 7 millones de seguidores y en donde sube diversidad de contenido sobre su vida.

Adicional a eso tiene @yosoybalance, en donde anuncia sus workshops, hace videos encaminados a la espiritualidad, a la salud mental, a la meditación, al yoga y a la psicología.

Los workshops y el health coaching son algunas de las actividades alternas que desempeña y que evidentemente le generan un ingreso económico. El primer término se define como cursos intensivos y el segundo se refiere a ser guía en aspectos de la salud.

Por otro lado, Yoss también tiene una cuenta en Facebook con 7,2 millones de seguidores, en donde está subiendo videos de larga duración como entrevistas y otros. En esa plataforma se pueden monetizar los contenidos.

Entre los negocios de Yoss están sus workshops y su spa GY Experience (Foto: Instagram/@justyoss)

De igual forma, tiene una cuenta en TikTok con casi 6 millones de seguidores, en la que suele subir opiniones, anécdotas cortas y pequeñas partes de su día a día, tales como las experiencias durante su embarazo.

Finalmente, Yosstop tiene un spa llamado GY Experience. Es un espacio para relajarse y disfrutar de todo lo que tiene que ver con belleza. Hay dos sucursales, una en Ciudad de México y otra en Puebla.

Los servicios que ofrece el lugar son: uñas, masajes, faciales, maquillaje, peinados, pestañas, tratamientos capilares, depilaciones y microblading, aunque los precios no se pueden encontrar en la página de internet.

De acuerdo con diversas promociones publicadas en su página, los cortes de cabello rondan en los 300 pesos, el levantamiento de pestañas tiene un costo de mil 900 pesos.

La empresa de Yoss cuenta con dos sucursales, una en Puebla y otra en CDMX (Fotos: Facebook/GYexperience)

Yoss no es la única dueña, pues también está su amiga Gaby Jiménez y el empresario Mike Elizalde, sin embargo, tener dos sucursales es significado de que le va al proyecto.

Y aunque no todo el dinero es para ella y, se tiene que dividir entre los tres, seguramente la empresa le permite tener un dinero extra que aporta a sus ingresos totales.

Cabe mencionar que, la youtuber experimentó un desbalance en su bolsillo hace unos meses, pues tuvo que pagar diversos medios materiales a Ainara Suárez, la chica afectada tras el delito de discriminación infringido por Yosseline Hoffman.

La influencer tuvo que otorgarle a la joven un departamento valuado en dos millones de pesos, un automóvil marca Sedán y 118 mil pesos, además de donar el 5% de sus ganancias a asociaciones que apoyan a mujeres.

