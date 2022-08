Laura Flores reveló su posible participación en “La Casa de los Famosos 3”

La artista mexicana todavía no decide si participará. (Fotos Instagram: @laurafloresmx, @telemundorealities)

Con tan sólo dos temporadas La Casa de los famosos se posicionó entre los realities más vistos en los últimos años. Gracias a ello, Telemundo anunció una tercera entrega y aunque todavía se desconocen detalles, ya comenzaron a sonar algunos nombres de conductores, actores e influencers que podría participar. Tal es el caso de Laura Flores, quien en medio de especulaciones reveló que ya recibió una invitación para formar parte del exitoso proyecto.

La protagonista de Mi pequeña soledad (1990), El alma no tiene color (1997), Clarisa (1993) y Siempre te amaré (2000), ofreció una conferencia de prensa para hablar sobre sus próximos proyectos. Fue durante esta charla donde confesó que tras la gran final de la segunda temporada del reality recibió una invitación, sin embargo, todavía no decide si entrará o no, pues considera que sería una concursante que no entraría en polémica.

Ya me invitaron, ya me dijeron que si aceptaría ir a la siguiente temporada... no creo, [tal vez] si me llegan al precio.

Alicia Machado ganó la primera entrega y recientemente se coronó a Ivonne Montero como triunfadora de la segunda temporada. (Foto: Instagram/lacasadelosfamosos__2)

“Creo que yo sería un ser muy aburrido en La Casa de los Famosos porque si a mí me llega alguien a pegar de gritos, a manotear o algo, yo le voy a hacer así (no me importa) y me voy, no le voy a dar réplica. A mí cuando la gente me ha faltado al respeto, lo primero que no debes hacer es contestarles y es la mejor manera de dejarlos papaloteando porque no logran su objetivo de engancharte con su agresión”, agregó.

La también cantante que el próximo 23 de agosto cumplirá 59 años se considera una persona pacífica porque procura evitar conflictos, personalidad que desde su perspectiva no va con el reality de Telemundo, pues lo que más llama la atención son los fuertes encontronazos entre los concursantes. Tan sólo basta recordar los pleitos que enfrentó Ivonne Montero con Niurka Marcos y Laura Bozzo hasta convertirse en la ganadora.

La cantante ya tuvo la oportunidad de participar en un reality, "MasterChef Celebrity México". (Foto: Twitter/@MasterChefMx)

De repente vas a entrar en una discusión cuando algo no te parece. Yo creo que cuando se juntan varios alfas ahí es el problema y eso es lo que lo hace entretenido, que uno vea como se dan en el ring [...] quieres ver cómo pierden el control.

Otro punto que consideró contraproducente es su nivel de responsabilidad con las tareas del hogar. Por esa razón, piensa que en dado caso de aceptar la invitación no sólo cumpliría con sus responsabilidades, tampoco se negaría a hacer las de sus compañeros si así se lo pidieran.

“Sería Cenicienta, diría sí, yo lavo, yo plancho, yo cocino, no tengo bronca... si alguien no le jaló al baño yo lo lavo, no tengo bronca ni soy asquerosa”, declaró.

Foto: Instagram @laurafloresmx

Bajo este contexto, Laura Flores recordó cuando formó parte de MasterChef Celebrity México, donde no sólo brilló en la cocina por sus platillos, sino también porque solía derramar algunas lágrimas cuando alguna situación le tocaba el corazón: “Estaba echa una Magdalena chille y chille porque perdí el control con tanto estres”.

Quiénes podría entrar a la tercera temporada de “La Casa de los Famosos″

Después de que Héctor Sandarti -conductor del reality- anunció una nueva entrega comenzaron a circular nombres de algunas figuras polémicas que podrían participar. Se trata de Marjorie de Sousa, Dania Méndez -es integrante de Acapulco Shore- y Alfredo Adame, siendo este último quien en los últimos años ha encabezado titulares por sus fuertes declaraciones en contra de Laura Bozzo, Gustavo Adolfo Infante y Andrea Legarreta, además de sus conflictos con Carlos Trejo y su pelea callejera con una pareja.

Sin embargo, hasta el momento todavía se desconoce quiénes entrarán.

