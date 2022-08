La verdad detrás de la foto de Cynthia Rodríguez con vientre abultado

Se desconoce la fecha exacta en que Cynthia y Carlos comenzaron su relación. (Foto Instagram: @vengalaalegriatva, @cynoficial)

Tras el escándalo que desató Cynthia Rodríguez al confirmar su enlace matrimonial con Carlos Rivera y su inesperada salida de Venga la Alegría, comenzó a circular en redes sociales una fotografía de la querida conductora con vientre abultado similar a como se vería si estuviera embarazada y, aunque minutos antes de que se hiciera la publicación desmintió que estuviera en la dulce espera de su primogénito o primogénita, la imagen se viralizó.

Después de aproximadamente dos meses fuera de cámaras, la protagonista de Educando a Nina reapareció en el matutino de TV Azteca, pero no para volver, sino para despedirse del programa donde colaboró por varios años. Entre lágrimas y cálidos abrazos que recibió por parte de sus compañeros reveló que durante este tiempo que dejará de trabajar se dedicará a construir una familia con el afamado cantante, pues desde finales de 2021 comenzaron a intentar tener un bebé.

La conductora dejó entrever que no está dentro de sus planes abandonar TV Azteca. (Captura Instagram: @vengalaalegriatva)

“Ya disfruté de unas vacaciones que viví y compartí este tiempo con mi familia como deseaba. Me di cuenta que lo que me hace falta en este momento, después de trabajar tantos años, es dedicarme un poquito más a la familia. Ustedes saben lo demandante que es Venga La Alegría, es un trabajo maravilloso pero yo no quiero comprometerme a algo que voy a estar faltando, pidiendo más permisos, siempre que me comprometo a algo lo hago al cien y sé que en este momento debo estar más con mi familia”, dijo.

Asimismo, negó que su renuncia esté relacionada con una nueva oportunidad laboral en Televisa. Como era de esperarse, sus compañeros la despidieron con bombo y platillo, no pudieron faltar las fotografías y transmisiones en vivo en redes sociales, donde Horacio Villalobos, Tábata Jalil, Anette Cuburu y Kristal Silva le desearon lo mejor.

Durante la emisión desmintió que está embarazada, pero reafirmó que buscará conseguirlo este año. (Foto Instagram: @vengalaalegriatva)

Una de estas publicaciones resonó en redes sociales debido a una fotografía donde Cynthia apareció con su vientre abultado. La postal desató especulaciones sobre un posible embarazo aunque la propia conductora ya lo había desmentido y, ante esta ola de nuevos rumores, Kristal Silva -responsable de subir la imagen- aclaró que todo se trató de una edición para desear que su amiga pronto logre su sueño de convertirse en madre.

“Amiga @cynoficial extrañaré las 5 horas y 5 minutos de los 5 días de la semana de diversión, risas, lágrimas, anécdotas, tiktoks, albures, toxicidad y más a tu lado, VLA me dió una gran amiga que amo y admiro demasiado y ahora solo deseo su felicidad, que su vida esté llena de amor y bendiciones”, escribió en su post de Instagram.

Te quiero mi Cyn y sé que sólo es una despedida laboral, te veré mucho más allá afuera… Nunca te vayas de mi vida (voz de amiga tóxica). VEAN LA ÚLTIMA FOTO (ya queremos) #arribaelphotoshop.

(Foto Instagram: @kristalsilva_)

Las reacciones no se hicieron esperar y pronto usuarios de la plataforma comenzaron a especular sobre la posibilidad de que la conductora sí este embarazada. No obstante, la mayoría mandó buenas vibras para que cumpla su deseo de ser madre y la halagaron por como se ve embarazada gracias al photoshop.

“Te verás divina Cynthia”. “Ame la última foto, eres única Kris”. “Esperemos que la última foto se haga realidad”. “Por un momento pensé que ya estaba embarazada”. “Se vería hermosa Cynthia embarazada”. “En la última foto si parece que está embarazada pero no lo está, ojalá pronto sea mamá!”. “Se les extrañará ver juntas en VLA”. “La mejor dupla matutina!!!”, fueron algunas reacciones.

SEGUIR LEYENDO: