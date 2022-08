La Academia: Andrés podría perder la final por el mismo error que cometió en “La Voz”

Los 5 finalistas de La Academia 20 años: Nelson, Rubí Mar, Cesia, Andrés (Foto: Instagram / @laacademiatv)

Tan sólo faltan tres días para conocer al ganador o ganadora de La Academia 20 años, por lo que usuarios de redes sociales ya comenzaron a apoyar a su alumno favorito recuperando algunos de sus momentos más sobresalientes dentro del programa. Fue así que en las últimas horas trascendieron unos videos de Andrés bailando Calzones rotos de Bob Esponja o recreando la famosa coreografía de High School Musical frente a las cámaras.

Con ello, el sonorense continúa sumando votos a su favor y se espera que está estrategia sirva para que logre posicionarse entre los tres primeros lugares de su generación, incluso, podría llevarlo a obtener el triunfo. Sin embargo, también comenzó a circular un video de su participación en La Voz México -reality de canto donde formó parte del equipo de Belinda- porque fue eliminado tras cantar un tema de Carlos Rivera, quien hasta el momento es considerado como el ex académico con mayor éxito.

Fue en 2020 cuando Andrés, entonces conocido como Andresse, conquistó a Belinda, Christian Nodal, María José y Ricardo Montaner con su audición y ante un mundo de posibilidades junto a estas grandes estrellas decidió quedarse con la protagonista de melodramas infantiles. Así llegó hasta la fase de knockouts, donde se enfrentó a sus compañeros Mauricio Vaez y Jossue González.

El sonorense interpretó Otras vidas, canción que el ganador de la tercera generación de La Academia lanzó hace aproximadamente seis años y que recientemente le dedicó a Cynthia Rodríguez durante su presentación en San luis Potosí. Aunque Andrés se ha caracterizado por tener una melodiosa voz, no convenció a su coach debido a que no controló su emoción durante su interpretación.

Asi lucía Andrés cuando era un niño. (Foto Instagram: @andresseuv)

Fue la ex integrante de Kabah quien enfatizó resaltó el error que le valió su permanencia en La Voz México: “Maravilloso, nada más que siento que después se desbordó, empezó como que agarrar carrera, carrera, carrera... y después ya no sabía cómo frenarse. Había tanta emoción y tanta enjundia, por así ponerlo, que siento que eso le pudo haber afectado al final”.

Belinda explicó que Andresse no pudo asistir a los ensayos así que le mandó algunas consideraciones para su interpretación que, desde su perspectiva, fue buena, pero coincidió con su entonces compañera y lamentó que no logró aprovechar su euforia: “Les mandamos indicaciones y las seguiste al pie de la letra, te lo agradezco. Del coro al final de la canción fue tanta la emoción”.

Por esa razón perdió ante Jossue, quien al final tampoco ganó el reality. Esta situación podría repetirse el próximo fin de semana, durante la gran final de La Academia, debido a que cada concierto del sonorense se ha caracterizado por su interpretación. De hecho, su interpretación de Abrazame muy fuerte en la semifinal provocó una crítica similar por parte de Lolita Cortés.

“Te sentí sobrado de energía, la energía no estuvo bien enfocada, no a bien subir poco a poco para cerrar a lo grande. Es una canción muy difícil por lo que está diciendo te lleva directamente a darlo todo y no, es una canción que incluso la duración que tiene lo que hace es un ir y venir como las olas hasta que terminas hasta arriba”, dijo.

Alexander Acha, director del reality, junto a los semifinalistas. (Foto: Instagram/@laacademiatv)

Si no tienes la suficiente experiencia suficiente sucede lo que vimos esta noche. Te gana la emoción, sobrado de energía, sobrado de voz, demasiado vibrato, fue demasiado, había que ser un poco más contenido. Tenías que haber aguantado sólo un poco más para dejarnos con las ganas de escucharte más no de pedir que te callaras.

