Ivonne Montero explotó contra Laura Bozzo: “Nunca imaginé que tuviera esa pobreza de alma”

Laura Bozzo quedó muy cerca de pasar a la gran final del reality. (Fotos: CUARTOSCURO)

Tras ganar la segunda temporada de La Casa de los Famosos y recibir 200 mil dólares, Ivonne Montero se sinceró sobre su experiencia conviviendo con sus compañeros en el reality, en especial con Laura Bozzo, a quien considera una persona con “pobreza de alma” por la estrategia que utilizó para permanecer en competencia.

Fue durante una entrevista que concedió para el programa De Primera Mano donde aseguró que tras la gran final del reality no buscará establecer comunicación con Niurka Marcos, Daniella Navarro, Mayeli Alonso, Brenda Zambrano, Natalia Alcocer, Julia Gama y, especialmente, con Laura Bozzo, pues de cierta manera lamentó haberla conocido.

“Estoy muy sorprendida de haberla conocido, nunca me imaginé que tuviera, y lo digo de corazón, esa pobreza de alma, es miseria humana porque es una persona muy agresiva, es muy hiriente, no mide sus palabras, es muy cambiante”, declaró.

Y es que durante su permanencia dentro del reality los participantes protagonizaron varios encontronazos y la abogada peruana estuvo involucrada en la mayoría debido a que sus comentarios desataban polémica entre los demás. De acuerdo con la protagonista de melodramas mexicanos, Bozzo le pidió disculpas en más de una ocasión por sus comentarios en su contra y aunque la perdonaba seguía pasando la misma situación una y otra vez.

“Yo todas las veces le recibía sus disculpas porque así soy yo también, se las disculpo. Me volvía a hablar y yo le volvía a hablar, me pedía que la maquillara y yo con gusto la maquillaba y al momento que podía se me iba a la yugular nuevamente muy hiriente”, dijo.

La peruana celebró cuando fue eliminada. (Foto: Instagram/lacasadelosfamosos__2)

Entendí cómo era su modus operandi. Para mí resultó ser una de las más estrategas justamente porque sabía que le funcionaba esto de atacar, hablar pestes de cada uno de nosotros frente a las cámaras, al público, tratando de dominar al público... que al público no lo puedes manipular porque es el que te ama o te odia.

Para Ivonne Montero esta estrategia de generar polémica no fue exclusiva de Laura Bozzo, pues considera que algunas de sus compañeras entraron al reality pensando que ganarían de esta manera: “Aquí había una lucha de mujeres a mujeres. Bien dicen por ahí que no hay más enemiga de una mujer que otra mujer y yo sentía eso, sentía que había coraje, que había rabia hacia mi persona”.

Respecto a su caso en particular, comentó que desde el principio trató de mantenerse al margen de todos los escándalos y afortunadamente resultó a su favor. Además, solía pedirle al público que investigara sobre su trayectoria profesional y su vida privada para que generaran un sentimiento de empatía con ella y no se dejaran llevar por los comentarios de sus compañeras.

La actriz ganó 200 mil dólares, lo que equivale a 4 millones de pesos. (Foto: Instagram/lacasadelosfamosos__2)

“El tema de mujeres es un tema que también he vivido a lo largo de mi vida y también por eso controlo y no pierdo cordura. Tengo una gran responsabilidad como imagen pública como persona de trascender, dejar huella positiva y no digan ¡qué miseria de alma!”, agregó.

Finalmente, Montero reconoció que La Casa de los Famosos es una plataforma muy fuerte para que artistas como ella logren mayor visibilización: “No tienes idea de la dimensión tan grande y la proyección que puede tener un proyecto como este”.

¿Qué dijo Laura Bozzo sobre el triunfo de Ivonne Montero?

Pese a sus fuertes diferencias, la abogada peruana reaccionó de manera positiva cuando la actriz mexicana ganó el reality: “Me encanta, la voz del público es la voz de Dios y si el público decidió que fuera Ivonne, que Dios la bendiga, que lo aproveche. Yo me siento muy feliz por ella y por Zerboni, se llevaron un solo punto de diferencia, y que bueno, arriba México”.

