Sergio Mayer alista batalla legal contra Gustavo Adolfo Infante

Sergio Mayer y su abogado aseguraron que emprenderán acciones legales en contra de todas las personas implicadas en la denuncia por presunto tráfico de influencias y aquellos que afirmaron que el actor cometió actor ilícitos (Fotos: CUARTOSCURO)

Este 10 de agosto Sergio Mayer aseguró que emprenderá acciones legales contra Gustavo Adolfo Infante y contra quienes hayan declarado que cometió tráfico de influencias.

Luego de que en varias ocasiones Gustavo Adolfo Infante mencionara en De Primera Mano que Sergio Mayer supuestamente había cometido tráfico de influencias en los diferentes casos que ha apoyado, como el de Alexa Parra contra su padre, Héctor Parra, el actor aseguró ante los medios que pronto se defenderá legalmente.

Mientras tanto, hoy ya tiene bajo su poder el acuerdo del No ejercicio de la acción penal por la denuncia que puso el abogado de Héctor Parra en su contra por presunto tráfico de influencias.

Mayer hizo hincapié en quelas acusaciones que ha hecho Infante, así como Daniela Parra han dañado su imagen (Foto: Twitter / @SergioMayerb)

“Hace unos días quería yo presentarlo, que es de la Fiscalía General, porque la denuncia me la hicieron justamente aquí; aquí tenemos el acuerdo del No ejercicio de la acción penal en mi contra, lo cual habla de que siempre hablé con claridad, siempre di la cara y siempre se los he dicho, la verdad me asiste”, dijo mientras mostraba el documento.

Agregó que no está dispuesto a permitir que la atención se siga desviando de los problemas reales a través de los medios y la Fiscalía, por ello es que acusó a las personas involucradas en estar utilizando recursos de los impuestos para investigaciones que no iban a proceder.

Tal situación lo llevó a confirmar que denunciará a las personas que afirmaron que cometió tráfico de influencias y quienes dieron difusión a dichas acusaciones.

El abogado de Héctor Parra inició una demanda contra Sergio el pasado septiembre, por la que supuestamente podía estar en la cárcel hasta por siete años si lo encontraban culpable (Fotos: Instagram/@hectorparrag)

“Por tal motivo hemos tomado la decisión de que seguramente vamos a tomar las acciones legales hacia las personas que difundieron precisamente esto y quienes dieron seguimiento sabiendo perfectamente que no iba a proceder”

Y es que aunque Mayer ni su representante legal quisieron mencionar directamente a Gustavo Adolfo Infante, el presentador en varias ocasiones se dijo a favor de Daniela y Héctor Parra en la denuncia por tráfico de influencias y, además, en su columna Última Palabra escribió que “mucha gente creemos que él influyó en que Héctor Parra esté en la cárcel indebidamente”, se lee en su texto.

Además, cerró su columna con la pregunta: “¿Así o más claro el tráfico de influencias y las intenciones poco sanas y nada humanas de este señor?”.

La enemistad entre Gustavo Adolfo y Sergio se remonta a varios años atrás, pero hasta en los últimos meses es que se han confrontado con acusaciones (Foto: Instagram/@gainfante)

El abogado de Sergio declaró que con este acuerdo del no ejercicio de la acción penal se confirmó que el integrante de Garibaldi habría trabajado según su cargo político y no cometió actos ilícitos.

“Se determinó que Sergio en ningún momento llevó a acabo algún ilícito, lo que sí se demostró es que siempre actuó en amparo de su cargo como diputado, en el sentido de promover reformas y este contacto con todas las autoridades para llevar a cabo una mejor gestión”

Aunado a ello, mencionó que las personas contra las que está confirmado que se iniciaría un proceso legal es el abogado Alonso Beceiro, quien inició la denuncia por tráfico de influencias.

Sergio Mayer cerró el tema de Infante el recalcar que debido a las acusaciones que hizo el comunicador y la denuncia que hizo Héctor Parra se vio afectado en sus intereses políticos y económicos, pues habría dañado su imagen.

La prensa aprovechó para cuestionar a Mayer sobre supuestamente haber dicho que buscará ser presidente, por lo que el actor negó que en algún momento él se hubiera destapado como aspirante a la candidatura, pero agradeció el hecho de que la gente reaccionara a sus declaraciones.

Y es que durante una entrevista con Venga la Alegría, el actor dijo: “Me visualizo, lo decreto, lo pienso y sigo trabajando para ello”, al hablar sobre la posibilidad de ser mandatario de la nación.

