Sergio Mayer tachó de “misógino y machista” a Gustavo Adolfo Infante por caso de Héctor Parra

El actor arremetió contra el periodista (Foto: Cuartoscuro)

El actor y cantante Sergio Mayer se lanzó contra el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante debido a las declaraciones que el conductor dio con respecto al caso de Héctor Parra, quien fue acusado por presunto abuso sexual por su hija Alexa Parra.

A través de un video publicado en su cuenta de Twitter, el ex diputado por parte del partido Morena, tachó de misógino y machista al conductor de De Primera Mano por, según sus declaraciones, haber revictimizado a Alexa Parra tras sus declaraciones entorno a la denuncia que interpuso contra su padre.

“¿Quién le explica a Gustavo Adolfo que eso se llama misoginia? Que utilizar al inepto de su abogado para denunciar a un diputado por haber apoyado a una menor de edad víctima de abuso sexual acusándome de supuesto tráfico de influencias, para así desviar la atención de un proceso contra del presunto abusador y que eso simplemente se llama corrupción”, comentó el ex Garibaldi.

“¿Quién le explica a Gustavo Adolfo que utilizar toda la estructura de un canal de televisión para atacar, burlarse, agredir constantemente a mujeres, por el hecho de que son mujeres y no compaginar con ellas se llama violencia de género?”, agregó.

Sergio Mayer pidió que los medios no den espacio a Gustavo Adolfo (Foto: Twitter)

“¿Quién le explica que pedirle apoyo a un ex secretario de Seguridad Pública para que te dejen libre, porque eres reportero y te detuvieron alcoholizado y vas con una mujer que nadie quieres que se entere, esos sí son tráfico de influencias?”, expresó.

Finalmente, el también empresario hizo un llamado a los medios de comunicación a no darle espacio al periodista de espectáculos debido a los comentarios que expresa durante sus programas: “No deberían tener en sus filas a misóginos y machistas solo por un poco de rating. Y no se tarta de coartar la libertad de expresión de nadie, sino de erradicar la violencia hacia las mujeres”.

Fue durante el mes de junio del año pasado cuando ambas personalidades de la industria del entretenimiento en México protagonizaron una fuerte discusión en plena transmisión en vivo. En aquella ocasión Mayer acudió al programa que encabeza Gustavo Adolfo en Imagen Televisión en el que fue cuestionado por diferentes polémicas en las que ha estado involucrado, como lo es la forma que ha procedido la resolución de la herencia de José José a sus hijos y sus regalías, así como el apoyo que le cedió a la Ginny Hoffman y a Alexa Parra.

El junio de 2021 protagonizaron un discusión en vivo (Foto: Twitter@deprimeramano)

Mayer fue cuestionado sobre los motivos y la procedencia del dinero que le entregaba al Principe de la Canción y contestó :“Híjole, te podría decir que qué te importa”. Aunado a ello, el ex Garibaldi aseguró que no había acudido al set sólo para ser interrogado, sino para él preguntarle a Gustavo Adolfo sobre las acusaciones que había hecho en su contra, las cuales, según sus declaraciones, no ha podido evidenciar con ningún tipo de documento oficial.

La discusión se intensificó debido a que Infante tachó a Mayer de “trácala” y “tranza” además de haber abusado de su “podercito” como diputado.

Al tocar el caso de Héctor Parra, Sergio invitó al periodista a denunciarlo por tráfico de influencias: “Estoy emplazando al señor a que demuestre que es tráfico de influencias, que vaya y haga la denuncia. Dos abogados, más él, son tres denuncias en mi contra, y yo voy a renunciar a mi fuero para que el señor pueda hacer la denuncia. Si no comprueban [...] entonces que el señor renuncie para demostrar la incongruencia”.

