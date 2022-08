Gustavo Adolfo Infante estalló contra Sergio Mayer por buscar ser presidente: “¿Tan mal está la política?”

Infante enumeró los proyectos fallidos de Mayer y cuestionó su capacidad como político (Fotos: Instagram/@gainfante/@sergiomayerb)

En días recientes Sergio Mayer dejó claras sus aspiraciones políticas y mencionó que se visualiza como presidente tras las próximas elecciones de 2024. El ex diputado reveló que buscará la candidatura pues se considera una defensor de las causas justas y busca ayudar a la ciudadanía.

“Por supuesto que me visualizo, lo decreto, lo pienso y sigo trabajando para ello y que el hecho de ser actor no te minimiza, ni te quita la posibilidad de hacer bien las cosas”, declaró para Venga la alegría y además apuntó que grandes celebridades de Hollywood han conseguido puestos importantes y gubernaturas, por lo que sus aspiraciones no deberían ser menospreciadas.

Sin embargo, las declaraciones del ex Garibaldi no cayeron en gracia para múltiples usuarios en las redes sociales, ni para algunos comunicadores, tal es el caso de Gustavo Adolfo Infante, quien reaccionó con molestia a las aspiraciones del ex Presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía.

Para Infante, la gestión como diputado del ex Garibaldi dejó mucho que desear (Fotos: CUARTOSCURO)

No ha sido la primera vez que Mayer e Infante se enfrascan en un intercambio de declaraciones, lo que indica que la rivalidad entre ambos personajes toma más fuerza que hace un año, cuando el comunicador de Grupo Imagen acusó a Sergio de presunto manejo de influencias.

Fue a través de una transmisión en vivo desde su cuenta de Facebook donde el titular de De primera mano cuestionó los objetivos del esposo de Issabela Camil:

“¿Tan mal está la política del país? Oigan, que tal que un cuate que se llama Sergio Mayer ahora salió con que quiere ser presidente de la República. No, no, no mam*n, ¿Qué nos pasa?, ¿Qué sucede? En serio, tan pinc*e y tan mal está la política del país con un cuate como Mayer queriendo ser presidente”, expresó el comunicador.

Mayer mencionó que en Estados Unidos algunas celebridades han logrado exitosas carreras políticas (Foto: Cuartoscuro)

Para argumentar su crítica, el polémico comentarista de espectáculos recordó la faceta de Sergio Mayer como bailarín erótico en el show Sólo para mujeres, donde el ex diputado también fungió como productor.

Puso como ejemplo de la supuesta falta de capacidad de Mayer para dirigir un país el fallecimiento del actor Édgar Ponce, quien en 2005 fue embestido a bordo de su motocicleta por un camión, esto como parte de una grabación promocional del show donde también participaron otros famosos como Manuel Landeta y El muñeco.

“Sus antecedentes, que se me vienen a la mente, son: producción de Sólo para mujeres, les ordenó meterse al Periférico sin permiso, sin protección y como resultado murió una persona, ¿saben con cuánto indemnizó a Édgar Ponce? Nada, ni un centavo, ni a él ni a su familia, lo único que supimos fue que lo amenazó con que se callaran porque no se la iban a acabar. El culpable: Sergio Mayer, de la muerte de este cuate”, sentenció el periodista, quien recientemente recordó que Andrés García lo amenazó con pistola en mano.

Asimismo, puso en duda el talento artístico y la honorabilidad del actor: “Estaba en un grupo que hacía playback, un fraude, ¿actuación? Lamentables todas sus dizque actuaciones... Había un cuate que se llamaba Nassón no sé qué, que era de La luz del mundo, un cuate que fue acusado de violar y demás, Mayer fue transmitiendo en vivo y desde el palacio de las Bellas Artes, consiguió que le dieran el palacio de Bellas Artes. Después como productor de la obra Sie7e, dos funciones habrá hecho y corrió a toda la gente y no indemnizó a nadie”.

En su En vivo, Gustavo también criticó el desempeño de Mayer como diputado federal, cargo que desempeó hasta 2021 y lo calificó como ignorante.

“Ya después como diputado, ignorancia total. El día de hoy dice que pretende ser presidente de la República. No mam*n, neta no. No tiene ni partido, Morena ya lo corrió porque andaba ahí y a la hora de la hora, pinch* puñalada trapera que les dio. Pero bueno, tenemos lo que nos merecemos aunque no un cabr*n así”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: