Sergio Mayer podría proceder legalmente en contra de Daniela Parra: “Tengo elementos suficientes”

Daniela Parra defendió a su padre desde que su hermana lo denunció. (Foto Instagram: @sergiomayerb, @hectorparrag, @dannielaprm)

Fue el pasado 15 de junio cuando Héctor Parra cumplió un año en prisión preventiva por presunto abuso sexual y corrupción de menores en contra de Alexa Parra, fruto de la relación sentimental que sostuvo con Ginny Hoffman. Con motivo del aniversario, Daniela Parra -quien lo ha defendido a capa y espada desde la denuncia que interpuso su media hermana- mandó un contundente mensaje a Sergio Mayer por su supuesto tráfico de influencias en contra de su padre.

“No es casualidad que mi papá lleve ya un año dentro del reclusorio [...] Nosotros no nos vamos a cansar de gritarle al mundo que Héctor Parra es inocente[...] Si crees que te saliste con la tuya y que ya nadie recuerda lo que hiciste, te digo que estás muy equivocado y que no nos vamos a cansar hasta que se haga justicia”, dijo en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

Dentro de la publicación recuperó un audio donde se puede escuchar al político hablando sobre su prima, quien tenía un puesto dentro de la Procuraduría General de Justicia de la CDMX. Con ello, la joven buscó demostrar que el integrante de Garibaldi tenía un vínculo que supuestamente usó para que su padre fuera detenido en el año 2021.

Las declaraciones llegaron a oídos de Sergio Mayer, quien durante un encuentro con los medios recuperado por el periodista de espectáculos Eden Dorantes, aclaró que su polémico audio pertenece a una conversación que sostuvo en 2018, es decir, tres años antes de que Alexa Parra denunciara a su padre.

“El audio que utiliza está descontextualizado completamente porque es de 2018, su problema es del año pasado y ese video yo hablo de la Procuraduría, ni siquiera de la fiscalía, cuando mi prima fue fiscal de menores fue en 2015 [...] entonces lo descontextualizan. Además, ese video es material de una investigación que están haciendo y que utilizaron para extorsionarme, no pueden usarlo. Entonces se están metiendo en un problema legal”, dijo.

Ginny Hoffman apoyó a su hija con la denuncia en contra de Héctor Parra. (Fotos: Héctor Parra / Instagram - Ginny Hoffman / Instagram - Alexa Parra / archivo)

Bajo este contexto y considerando los señalamientos que Daniela Parra ha hecho desde la detención del actor, Sergio Mayer comentó que podría proceder legalmente en contra de la joven debido a que cuenta con pruebas suficientes para poder hacerlo.

“Si sigue haciendo ese tipo de declaraciones, ya con lo que está ahorita, ya tengo elementos suficientes para proceder. Entiendo que ella es una víctima colateral, yo tendría mis dudas si es solamente colateral, entiéndase como se entienda [...] entiendo que quiera apoyar y ayudar”, dijo.

El cantante también arremetió en contra del representante legal de Héctor Parra por la estrategia mediática que está llevando, donde aparentemente Daniela Parra es la portavoz y sería quien resultaría afectada con las declaraciones que hace a través de sus redes sociales o las entrevistas que ha concedido para diferentes medios.

(Foto: FGJ)

“Me parece una irresponsabilidad que quiera utilizar la imagen de la hija de Héctor N, con esa imagen de niña que tiene, que por cierto, y quiero aclararlo, ya no es una niña, ya tiene 26 y tiene toda la responsabilidad de lo que dice y hace ella, no es amenaza”, agregó.

Finalmente, el intérprete de La fea más bella aseguró que no conoce a Héctor Parra y no tiene nada personal en su contra: “Ni me beneficia ni me perjudica. Yo escucho a las víctimas, les pongo los elementos necesarios para que puedan hacer su denuncia en tiempo y forma”, contrario a los señalamientos de Daniela Parra, quien considera que de alguna manera Ginny Hoffman recurrió al cantante para que su padre fuera detenido y permanezca en prisión preventiva mientras espera la resolución de su caso.

SEGUIR LEYENDO: