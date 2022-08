Sergio Mayer ‘decretó' que llegará a la presidencia de México en 2024: “Ser actor no te minimiza”

Sergio dijo que aspirar a llegar más lejos en la política (Foto: Instagram/@sergiomayerb)

Sergio Mayer pasó de ser cantante en la agrupación Garibaldi a actor en telenovelas como La Fea Más Bella, pero en 2018 sorprendió al mundo de la farándula tras inmiscuirse en terrenos de la política nacional. Así, tras fungir como diputado federal en la Ciudad de México hasta 2021, ahora el famoso tiene planes de llegar a la presidencia del país.

Fue durante una entrevista con Venga la Alegría donde el artista comentó las aspiraciones que tiene y señaló que ser parte de la industria del entretenimiento no es un impedimento para llegar a ser mandatario de la nación.

“Por supuesto que me visualizo, lo decreto, lo pienso y sigo trabajando para ello y que el hecho de ser actor no te minimiza, ni te quita la posibilidad de hacer bien las cosas”, señaló.

En este sentido, el ex Garibaldi apuntó que grandes estrellas de Hollywood han conseguido ser gobernantes en Estados Unidos y lo han hecho bien, por lo que sus metas no deberían ser menospreciadas.

“Arnold Schwarzenegger fue gobernador del Estado más importante que fue California y yo he tratado de demostrar con hechos que todo lo que han querido desacreditarme, decir, siempre he comprobado que la verdad me asiste”, sentenció ante las cámaras del matutino de Tv Azteca.

Cabe señalar que a unos años de que Andrés Manuel López Obrador abandone la presidencia de México, algunos nombres sobre los posibles candidatos ya comienzan a circular de boca en boca. Pero uno de los que más fuerza ha tenido es Marcelo Ebrard, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quien desde fechas recientes comenzó a usar sus redes sociales y ha ganado muchos seguidores.

Fue apenas hace unos días que el político sorprendió en su cuenta de TikTok tras aparecer junto al Burro Van Rankin.

“Estuvimos con uno de los mejores amigos de #LuisMiguel”, expuso el canciller mexicano.

En el video, El Burro aseguró que a Ebrard lo llaman “el gallo”. Con este comentario reafirmó su deseo de que el militante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) gane en las elecciones presidenciales de 2024.

Marcelo Ebrard presumió amistad con “El Burro” Van Rankin

Entre los comentarios se pueden leer algunos como “De todos para presidente, de Morena prefiero a Marcelo” o “No con estos personajes Marcelo, en lugar de ayudarte te perjudican. Te queremos ver con el ciudadano de a pie”.

Sergio Mayer sobre supuesta denuncia contra Daniela Parra

Respecto a las especulaciones que se han hecho sobre que Sergio Mayer podría tomar acciones legales en contra de Daniela Parra, hija de Héctor Parra, el actor mencionó desmintió los hechos.

“Nunca dije que iba yo a presentar, dije que había elementos suficientes para presentarlo. Mucha gente la ve como una niña tierna, chiquita, tiene una responsabilidad. Ella y sus abogados me acusaron de tráfico de influencias y voy a tener una conferencia de prensa el martes para ver en qué quedó ese tema”, explicó.

SErgio mayer quiere ser presidente (Foto Captura de pantalla)

Cabe recordar que, a más de un año de que Héctor Parra permanezca en el reclusorio por presuntamente abusar de su hija Alexa Parra, la lucha legal continúa y Daniela ha defendido arduamente a su padre durante todo el proceso.

Así, en fechas recientes la joven denunció a Sergio Mayer por supuestamente incidir en el caso de su padre y mover contactos.

“He recibido varios mensajes de este tipo, de la misma persona, que a primera vista parecerían inofensivos e, incluso, amables cuando en realidad se han convertido en la nueva forma en que las personas corruptas tratan de manipular la imagen pública de todo el caso queriendo parecer héroes que no son”, escribió en su Instagram Daniela.

