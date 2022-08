Sergio Mayer se ofreció a ayudar a las personas que quieran denunciar a Gustavo Adolfo Infante

Sergio Mayer nuevamente arremetió contra Gustavo Adolfo Infante, e esta ocasión secundado la polémica que existe por las acusaciones de Alfredo Adame (Fotos: CUARTOSCURO)

Sergio Mayer nuevamente arremetió con Gustavo Adolfo Infante y aseguró que está a completa disposición de las personas que quieran iniciar un proceso legal en contra del presentador y teman las repercusiones.

En medio del escándalo que han causado las acusaciones de Alfredo Adame contra Gustavo Adolfo Infante por supuestas denuncias por presunto acoso y abuso sexual y luego de que Gaby Spanic asegurara que varios artistas se reunieron contra el periodista, durante un encuentro con la prensa, Sergio Mayer lanzó un mensaje para aquellas personas que quisieren denunciarlo:

“Yo ya convoqué, yo ya dije que si hay personas que quieran hacer alguna acusación, yo abro las puertas, que sepan que tienen conmigo, en mí, un amigo, un aliado, que las voy a acompaña, las voy a ayudar a que hagan la denuncia. Si hay alguien, periodistas, reporteras, que quieran hacer la denuncia”

Mayer ha mantenido una enemistad con Gustavo Adolfo que se remonta a varios años atrás; el actor ha incluso retado al presentador a dejar su trabajo por las acusaciones que se han hecho (Foto: Captura de pantalla/YouTube)

Agregó que él conoce a varias personas que temen las repercusiones que puedan venir a partir de las denuncias, que serían principalmente comunicadoras, pues pensarían que su carrera se acabaría si es que acusan al titular de De Primera Mano.

A estas personas, aseguró que las apoyará para que su denuncia tenga un “buen fin”, esto pese a que en repetidas ocasiones lo ha acusado de tráfico de influencias.

“Conozco un par que dicen que tienen miedo porque creen que él les puede cerrar las puertas o les puede quitar trabajo en otro lados. Que sepan que no va a pasar eso, que si tienen el valor de hacerlo y de hacer la denuncia, aquí estoy yo. Yo me mantengo al margen y en el momento en que haya una persona que levante la mano y que levante la voz y quiera hacer la denuncia, por supuesto que haré lo correspondiente para que esto se lleve a cabo con un buen fin”, dijo a los medios.

El periodista ha acusado a Sergio Mayer de entorpecer algunos procesos legales de artistas, tal como ha sido el caso de Alexa Parra y su papá (Foto: captura de pantalla/YouTube)

Acerca de las repetidas ocasiones en que Infante ha asegurado que el exdiputado ha cometido tráfico de influencias por apoyar a diferentes personas en denuncias, como es el caso de Alexa Parra- hija de Ginny Hoffman, que denunció a su papá, Héctor Parra, de presunto abuso sexual-, aseguró que ya no le preocupa que de nuevo lo acuse de lo mismo, pues habría demostrado que el periodista miente.

“Siempre me ha acusado de todo, yo siempre he tenido desencuentros con él. Yo he demostrado con hechos que siempre ha mentido (...) y no con dichos o dimes y diretes por ganar rating o por golpear porque esta persona simplemente porque no le das entrevistas de repente hace pactos con algunas personas para que te golpeen, te digan y demás, y eso no es ético, no es profesional, y eso lo digo y lo sostengo”

Em este contexto, y para cerrar su mensaje a las supuestas víctimas del comunicador, el integrante de Garibaldi también recordó la ocasión en que protagonizó una fuerte discusión con Gustavo Adolfo Infante en vivo durante una emisión de De Primera Mano, pues en aquella ocasión retó al presentador a renunciar a su trabajo en Imagen Televisión de no poder comprobar sus acusaciones, a lo que Infante se negó.

Fue hace más de un año que Mayer asistió a "De Primera Mano" para confrontar a Infante, lo que terminó siendo una fuerte discusión que dio de qué hablar (Foto: Twitter Captura de pantalla)

“Yo he demostrado con hechos que él ha mentido. De hecho, yo lo emplacé a que dejara, si no podía comprobar una de las acusaciones, que renunciara a su trabajo y fue tan cobarde que no quiso aceptar el reto, eso habla de que está mintiendo y de que es un cobarde”, terminó.

